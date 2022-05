Ministerium: Kein Kabel unter der Erde

Lampertheim. Im Streit um die geplante Hochspannungsleitung Ultranet schwinden die Optionen für die Stadt. In einem am Freitag öffentlich gewordenen Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wird der alternative Vorschlag einer Erdverkabelung zurückgewiesen, unter anderem weil eine solche Praxis die notwendige Stabilität im Stromnetz nicht gewährleiste. Mit dem Schreiben antwortete das Ministerium auf einen Brief, den die Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Michael Meister (CDU) und Till Mansmann (FDP) im März an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gerichtet hatten.

Wartung eines Strommastes auf Lampertheimer Gemarkung. © Berno Nix

Hintergrund ist ein Streit zwischen der Stadt und dem Unternehmen Amprion, das als einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland für die Stromautobahnen, also den überregionalen Stromfluss, zuständig ist. Aktuell sind bundesweit mehrere Trassen geplant, die im Norden erzeugten Windstrom nach Süden transportieren sollen. Amprion ist unter anderem für die geplante Trasse zwischen Punkt Ried und Punkt Wallstadt (Mannheim) zuständig, die durch Lampertheim führen soll.

Weil die geplante Trassenführung den Siedlungsbau auf Lampertheimer Gemarkung massiv einschränken würde, hatten beide Parlamentarier im Namen der Stadt darum gebeten, alternative Vorschläge wie eine Verschwenkung – also Verlegung – der Trasse beziehungsweise eine Erdverkabelung zu prüfen. Aus Sicht der Stadt stellt sich die Situation dramatisch dar. Sollte die Trasse wie von Amprion geplant auch gebaut werden, wäre eine vollständige Bebauung – wie im Flächennutzungsplan von 1994 vorgesehen – nicht mehr umzusetzen, da der vorgeschriebene Abstand der Wohnbebauung von mindestens 400 Metern zu einer Höchstspannungsleitung nicht mehr eingehalten werden kann, argumentiert die Stadt.

Planfeststellungsverfahren läuft

Beispielsweise könnten im „Gleisdreieck“ von einem 142 000 Quadratmeter großen Plangebiet nur noch 56 000 Quadratmeter bebaut werden – weniger als die Hälfte. „Im langen Gräbel“ könnte nur die Hälfte der geplanten 96 000 Quadratmeter bebaut werden.

Aus Sicht der Stadt hat Amprion trotz dieser Vorbehalte weder mögliche Verschwenkungen der Trasse noch eine Erdverkabelung ausreichend geprüft. Anders als im Fall einer Erdverkabelung scheint beim Thema Verschwenkung das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Die Bundesnetzagentur werde den Vorschlag von Amprion zum Trassenverlauf „und die hierzu aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen nun intensiv prüfen und in ihre Entscheidung für einen konkreten Trassenverlauf miteinfließen lassen“, heißt es aus dem Ministerium. Das Planfeststellungsverfahren läuft aktuell.