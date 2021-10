Michael Stoltz tritt nicht mehr zur Wiederwahl an

Hofheim. Beim FV Hofheim (FVH) stehen die Zeichen auf Veränderung. Die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Sportplatz offenbarte im 110-jährigen Bestehen eine tiefe Zäsur. So gibt es nach einer zuvor erfolgten Satzungsänderung erstmals keinen Vereinsvorsitzenden mehr. Ein neues fünfköpfiges geschäftsführendes Gremium in der Besetzung Kerstin Krämer (Rechnerin), Alexander Krämer (Sportlicher Leiter), Sandra Uhrig, Eric Uhrig (Geschäftsführer) sowie Jugendleiterin Bärbel Kaltenecker treten gemeinsam die Nachfolge des scheidenden FVH-Chefs Michel „Mike“ Stoltz an, der wie im Vorfeld angekündigt hatte, nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand.

Nach 30 Jahren als Vereinsmitglied, anfangs als Jugendbetreuer und Jugendtrainer, acht Jahre als Jugendleiter, von 1999 bis 2001 als Vorsitzender, dann als Beisitzer, dann 2007 bis 2010 als Geschäftsführer und von 2010 bis 2021 erneut als erster Vorsitzender scheidet Stoltz aus dem geschäftsführenden Vorstand aus, bleibt dem Verein allerdings als Beisitzer erhalten. „Es waren anstrengende, manchmal stressige, aber auch schwere Momente. Trotzdem überwiegen die schönen und herrlichen Zeiten“, so der 69-Jährige in einer persönlichen Stellungnahme. Freude bereiteten dem Funktionär in erster Linie die Ausrichtung und der Aufbau der Pfingstjugendturniere mit nahezu 100 Mannschaften oder der einstige Aufstieg der ersten Mannschaft in die Gruppenliga. In die Ära Stoltz fielen auch der Neubau des Vereinsheimes und die Mitwirkung am Kunstrasenprojekt. Stoltz, der für seinen respektvollen und verständnisvollen Umgang von vielen geschätzt wird, wird eine große Lücke beim FVH hinterlassen, auch wenn er selbst das neue Vorstandsteam würdigte und eine gute Zukunft prophezeite. Am Ende war es doch sehr emotional, Stoltz musste mehrfach schlucken, die Mitglieder erhoben sich von den Plätzen und feierten den scheidenden FVH-Chef mit minutenlangem Applaus. Seine langjährigen Weggefährten im Vorstand, Geschäftsführer Eric Uhrig und Andreas Blüm, verabschiedeten ihn. Den Kreis der Beisitzer bilden künftig Uwe Vollhardt, Michael Stoltz, Anita Hübner, Werner Höfle, Marcel Münch, Andrea Tenhass, Markus Lösch, Attila Jambor, Andreas Blüm, Günter Seibert, Thomas Timme, Marc Hofmann und Damon Wakelin. Kassenprüfer sind Albin Marsch und Helkmut Georgi.

Keine Ebbe in der Kasse

Die Pandemie hinterließ auch bei den Blau-Weißen ihre Spuren. Ständig neue Hygienerichtlinien und Anweisungen des Bundes und Sportverbandes waren eine Herausforderung. Die hervorragende Umsetzung gelalg dem gesamten Vorstand und dem Hygienebeauftragten Emrah Yoldas, der sein Amt allerdings kürzlich niederlegte. Durch die Pandemie wurden aber auch alle Veranstaltungen, die Hallenturniere, das Ortspokalturnier, die Saisoneröffnung und Kerbebeteiligung, abgesagt, wodurch massive Einnahmeausfälle entstanden. Dass es trotzdem keine Ebbe auf den FVH-Konten gab, machte Rechnerin Kerstin Krämer deutlich. Die Kasse hatten Andreas Ihrig und Martin Blüm vorab geprüft. Der nach 16 Jahren in Mitleidenschaft gezogene Kunstrasen wurde während der Pandemie ausgebessert, um den kompletten Austausch des Bodenbelags noch zwei bis drei Jahre hinauszuziehen. Kosten sparte der Verein auch durch den freiwilligen Gang zurück in die B-Liga.

Geschäftsführer Eric Uhrig sprach von aktuell 348 Mitgliedern, womit der Verein wieder an das Niveau des Jahres 2018 herankommt. „Die Entwicklung geht in diesem Jahr klar nach oben“, so Ihrig zu den Zuwächsen vor allem bei den Kleinsten in der Jugendabteilung. Jugendleiterin Bärbel Kaltenecker beleuchtete die Aktivitäten der Jugendlichen während der Pandemie mit Video- und Laufchallenges. Die Fußballschule Rhein-Neckar wird ihren Stützpunkt aus Hofheim wegverlegen. Nach der Amtsniederlegung ihres Stellvertreters Emrah Yoldas steht Kaltenecker allein an der Spitzen der Jugendabteilung, die seit Jahresbeginn 16 Neuzugänge aufweist. Mit Damon Wakelin, Marlon Mitsch, Tim Seitz und Marc Hauptmann befinden sich vier Hofheimer in der Trainerausbildung. Von den Bambinis bis zur C-Jugend sind alle Teams besetzt, in den beiden ältesten Jugendjahrgängen spielen die A- und B-Jugendlichen des Vereins beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim. An Terminfestlegungen für dieses Jahr wurde die Teilnahme an dem am ersten Dezemberwochenende geplanten Weihnachtsmarkt beschlossen. fh

