MGV-Chöre zeigen ihr Können

„Was wäre unsere Welt ohne Kunst“ - unter dieses Motto hatte der MGV 1840 sein Konzert am Sonntag in der Lutherkirche gestellt. Seit 2019 konnte wegen der Pandemie kein Gesamtkonzert aller Formationen mehr stattfinden, nun endlich konnten die Akteure wiederihr musikalisches Können zeigen. Auf ein Programmheft hatte man verzichtet, zwischen den Liedvorträgen gab esErläuterungen von Chormitgliedern, zusätzlich wurden auf einer Leinwand Infos gezeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kunst zum Anfassen, Hören und Anschauen“, verspricht der Vorsit-zende Holger Schneibel schon im Vorfeld und seine Aussage kann man nach dem Konzert voll bestätigen. Es war ein erlebnisreicher Nachmittag in der ausverkauften Kirche, wobei der gemischte Chor mit seinem Liedgut den Anfang machte. Elisabeth Seidel dirigierte „Die Gedanken sind frei“, ein Lied welches immer wieder auch in unserer Zeit seine Aktualität behalten wird. Auch Schillers „Freude schöner Götterfunken“ thematisierte das gleiche Thema, der Chor demonstrierte geschlossenen Gesang. Der nachfolgende Männerchor thematisierte aus der Zauberflöte und „Die Minnesänger“ von Robert Schuhmann - eine durchaus anspruchsvolle Musik, welches den Sängern alles abverlangte.

Kontrastprogramm bot der Auftritt des Kinderchores „Crescendo“ unter der Leitung von Thomas Braun. Die Kleinsten sangen textsicher aus dem Musical „Kwela,Kwela“ und erfreuten die Zuhörer mit ihrer ungezwungenen Aufführung. Braun hatte den Kinderchor mit Erfolg über die Schwierigkeiten der Pandemiezeit gebracht und betreut jetzt wieder 20 Kinder.

Von Klassikern bis zu Pop

Ein Musikensemble gehört bei den Auftritten des MGV immer dazu. Auch diesmal wurden die meisten Lieder durch Peter Schnur am Piano, Joachim Sum mit Gitarre und Tobias Nessel am Percussion begleitet. Immer fügten sich die Instrumentalisten harmonisch in den Chorklang ein, ohne dominierend zu wirken.

Die größte Formation des MGV ist der Chor Joyful, welcher sich der modernen Chorliteratur verschrieben hat, aber auch die Klassik nicht ganz außer Acht lässt. Die Ode „An die Freude“ von Beethoven erklang zu Beginn des Auftritts und zeigte, dass die Sänger in ihrer Besetzung zur Zeit die stärkste Formation des MGV sind. Klangintensiv - und immer passend auch in der beweglichen Performance - versteht der Chor. sich als etwas Besonderes darzustellen. Dirigentin Elisabeth Seidel hat daran einen nicht unmaßgeblichen Anteil. Aus dem Musical „Les Miserables“ folgte „Do you hear the People sing“, wobei demonstrativ die rote Fahne der Revolution und die französische Flagge geschwenkt wurden. Ohne die Männerstimmen ging es weiter mit Liedern von Aretha Franklin, wobei Stefanie Strubel als Solistin beeindruckte.

In der nachfolgenden Pause konnte sich das Publikum stärken, aber zusätzlich mit den Kunstwerken lokaler Künstler vertraut machen. Bilder zeigten Dieter Zehfuß und Ilona Metzner, Skulpturen oder Sandsteinelemente waren von Michael Dreier und originelle Lampen von Thomas Schenkel zu sehen.

Nach der Pause traten die Chöre erneut in wechselnden Formationen auf. Mal als gemischter Chor, mal zusammen mit dem Männerchor, oder nur als Joyful. Abwechslungsreich ging es weiter. Opernmusik oder Anklänge an die Romantik mit dem Männerchor erklangen. Auch Musik aus den 1940er Jahren - wobei der gemischte Chor gut den typischen Sound dieser Zeit traf.

Eindrucksvolle Soli

Auch das Männerensemble hatte einen erfolgreichen Auftritt. Udo Lindenberg und Herbert Grönemayer wurden intoniert, das ironische Lied vom MGV Concordia erzielte seinen gewohnten Erfolg. Eindrucksvoll auch die Performance von Joyful bei dem Stück „Pride“ von U2. Hier unterstützte Sum mit der Gitarre und zeigte in Solopassagen eindrucksvoll sein Können an dem Instrument.

Auch ein kleiner Sketch am Ende des Konzerts war dabei. Bürgermeister Gottfried Störmer telefonierte mit Holger Schneibel und bat um Unterstützung bei der Einweihung einer fiktiven Vielzweckhalle. Der zögerte, aber nach dem Versprechen von freien Getränken und Verpflegung sagte er begeistert zu.

Alle Chormitglieder versammelten sich zum Schluss zum gemeinsamen Gesang mit dem Lied „Siyahamba“. Langanhaltender Beifall des Publikums war der Dank an alle Akteure.