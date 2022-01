Menschenkette, Impf-Appelle, aber auch wieder Kritik am Start – Hunderte wegen Corona in Lampertheim auf den Straßen Impfskeptiker und ihre Kritiker zeitgleich in der Stadt unterwegs

Lampertheim. Von Stephen Wolf

Etwa 240 Menschen haben am Montagabend in Lampertheim gegen die regelmäßigen Aktionen von Impfskeptikern und Gegnern der Corona-Politik demonstriert. Dazu versammelten sich die Menschen nicht nur rund um den Schillerplatz, sondern standen auch auf der Kaiserstraße in Richtung Domkirche.

Wie in anderen deutschen Städten, so ziehen auch in Lampertheim seit Wochen Kritiker der Corona-Politik auf angeblichen Spaziergängen durch die Straßen. Auch sie waren am Montagabend mit etwa 120 Teilnehmern in der Innenstadt Lampertheims unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Allerdings kam es nicht zu einem Aufeinandertreffen der beiden Gruppen, so dass es bis Redaktionsschluss friedlich blieb.

Die Gegendemonstranten, die sich beispielsweise in Gesprächen oder mit selbstverfassten Plakaten für Impfungen aussprachen, bildeten eine Menschenkette. Damit wolle man sich nicht gegen Menschen stellen, die etwa Bedenken gegen eine mögliche Impfpflicht haben, sagte der frühere Bürgermeister Lampertheims, Erich Maier. „Unser Protest richtet sich in erster Linie gegen diejenigen, die solche Proteste unterwandern“, betonte Maier, der die Aktion gemeinsam mit anderen Mitstreitern in den vergangenen Tagen organisiert hatte.

Auf dem Schillerplatz sagte Maier zudem, es könne nicht angehen, dass etwa Rechtsextreme, Reichsbürger oder Antisemiten den Unmut in der Bevölkerung schürten. „Wir müssen uns dagegen positionieren“, sagte er und erhielt dafür Applaus.

Gleichwohl rief er die Teilnehmer der Menschenkette dazu auf, den Demonstranten von der Gegenseite Platz zu machen, falls diese auf ihrem Weg den Schillerplatz überqueren wollten. Man wolle sich nicht provozieren lassen, sondern zeigen, dass sich eine klare Mehrheit der Frauen und Männer in Lampertheim gegen Verschwörungsglauben oder Corona-Verharmlosung wenden.

Während Kritiker der staatlichen Coronavorgaben zu diesem Zeitpunkt in anderen Straßen unterwegs waren, trugen die Gegendemonstranten rund um den Schillerplatz Masken und nutzten Schals, um bei der Menschenkette die Abstandsregeln einhalten zu können. Wegen der hohen Corona-Inzidenz gelten aktuell in der Stadt die „Hotspot-Regelungen“ des Landes Hessen in Verbindung mit der Allgemeinverfügung des Landkreises.

Menschen wollen Haltung zeigen

Diese sehen ein Alkoholverbot an belebten Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen vor. Vielen Menschen ging es am Montagabend darum, sich und ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu vertreten. „Wir impfen aus Überzeugung und Verantwortung!“, war beispielsweise auf dem Plakat eines Vertreters der Lampertheimer Ärzteschaft zu lesen. Eine Frau sagte etwa, es sei ihr wichtig, ihre Haltung zu demonstrieren. „Wir sind doch die Mehrheit, das kann man auch zeigen“, sagte die 52 Jahre alte Lampertheimerin.

Für Unmut sorgte, dass die als „Spaziergänge“ getarnten Proteste der Impfgegner nicht von den verantwortlichen Personen als Demonstration angemeldet werden. „Warum haben die Leute nicht den Mut, sich zu zeigen?“, fragte der 72 Jahre alte Hans Linke, der neben dem früheren Bürgermeister Maier mit zu den Organisatoren der Veranstaltung gehörte.

„Leider sind viele Menschen, die Impfungen und die aktuelle Corona-Politik als Zumutung ablehnen, für Diskussionen und Argumente zurzeit nicht zugänglich“, fügte er hinzu. Linke kündigte an, man plane für kommenden Montag erneut eine ähnliche Aktion in der Stadt..