Lampertheim. Respekt ist ein wertvolles Gut unserer Gesellschaft, das gerade in der heutigen Zeit oft zu kurz kommt. Daher wurde in Hessen die Auszeichnung „Menschen des Respekts“ ins Leben gerufen, mit der am Samstag eine Schülerin und ein Schüler des litauischen Gymnasiums in Hüttenfeld geehrt wurden.

Bereits 2017 hatte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) das „Jahr des Respekts“ ausgerufen, um der „zunehmenden Tendenz zu mangelnder Akzeptanz des Andersseins“ entgegenzuwirken. Kim Rendl und Justinas Gecas, die zu dieser Zeit beide das litauische Gymnasium in Hüttenfeld besuchten, sind solche Menschen. Nachdem die feierliche Übergabe auf dem Schulfest 2020 coronabedingt nicht wie geplant stattfinden konnte, wurde sie nun bei der Eröffnung des Johannisfestes im Park von Schloss Rennhof nachgeholt.

Uwe Becker, hessischer Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, überreichte Kim Rendl und Justinas Gecas den Titel „Menschen des Respekts“ und bedankte sich für ihr Engagement im Chor, im Feuerwehrverein und als Fotograf. „Respekt ist eine Eigenschaft, die uns alle verbinden soll. Durch euren Einsatz tragt ihr dazu bei, dass wir füreinander und miteinander einstehen,“ lobte Becker.

„Respekt beginnt im kleinen Kreis“

„In der heutigen Zeit merken wir, was passiert, wenn der Respekt fehlt und Menschen versuchen, Hass und Hetze zu verbreiten,“ sagte er. Daher sei es wichtig, nach dem Beispiel der beiden Preisträger vor Ort anzupacken, denn Respekt beginne im kleinen Kreis, in der Schule und im Verein. Wie wichtig dieses Engagement letztlich ist, zeige sich gerade im größeren Kontext in Europa.

„Werte wie Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind seit dem 24. Februar für uns in Europa längst nicht mehr selbstverständlich, deshalb müssen wir dafür einstehen und sie verteidigen“, sagte Becker mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der insbesondere für die litauische Bevölkerung Sorgen und Ängste schürt: „Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir zusammenzustehen - als Europa und als Gesellschaft.“ Direktorin Rasa Weiß sprach im Namen der Schule ihren Dank aus und sagte, die Auszeichnung sei auch Lehrkräfte und Schüler des Gymnasiums eine große Ehre. Bild: Miriam. Günther