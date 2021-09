Memoriam-Garten eingeweiht

Lampertheim. Duftende Herbstblüher werden von Bienen und Schmetterlingen angeflogen – dazwischen stehen individuell angefertigte Grabsteine. Am Samstag wurde der Memoriam-Garten auf dem Gelände des Waldfriedhofes eröffnet, eine gärtnerbetreute Grabanlage für Urnen- und Erdbestattungen.

Solch ein blühender Garten mit geschmackvoll arrangierten Gräbern, in denen die Verstorbenen in Würde bestattet werden, eignen sich nicht nur für Lampertheimerinnen und Lampertheimer, sondern auch für Angehörige, die außerhalb der Stadt wohnen. Für sie sei die organisierte Grabpflege durch den Friedhof entlastend, sagt Bürgermeister Gottfried Störmer.

Heimische Gewächse

Sabine Sauerwein und Gottfried Störmer (vorne) bei der Eröffnung. © Rosi Israel

Die Verwaltung habe sich schon einige Jahre Gedanken über solch ein Bestattungsanwesen gemacht. „Uns war es wichtig, ein solches Angebot zu bieten“, bekräftigte Störmer. Ansprechpartner seien nun die verantwortlichen Firmen aus den Bereichen Gartenbau und Steinmetzhandwerk sowie die Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen.

Virginia Stolzenberg von der Treuhandstelle erklärte, dass ein Grabfeld über ein Komplettangebot erworben werden könne. Dann werde ein Dauergrabpflege-Vertrag mit der Treuhandstelle abgeschlossen, der die Grabpflege, das Grabmal und die Sonderkosten über die ganze Laufzeit abdecke.

Jürgen Schuster, von der gleichnamigen Friedhofsgärtnerei, der künftig auch als Ansprechpartner vor Ort fungiert, betonte, dass sich mit diesem Garten auch ein Wandel in der Friedhofskultur vollziehe. Die Bepflanzung mit heimischen Gewächsen sei dem Klimawandel angepasst. Als regionale Steinbildhauer wurden bei dem Projekt Boris Boxheimer und Joachim Keil verpflichtet.

Pfarrerin Sauerwein sprach als Vertreterin der Ökumene den Segen und das Gebet. Der Garten solle ein Ort des Friedens, des Trostes und der Ruhe sein – auch für Menschen anderer Religionen oder auch für jene, die keinen Glauben besitzen, sagte sie.

In Deutschland gibt es über 100 Memoriam-Gärten, in Südhessen außer in Lampertheim nur noch eine vergleichbare Grabanlage in Heppenheim.