„Meisenknödel gehen immer“

Lampertheim. Vogelfreunde stellen sich nach den Wintermonaten oftmals die Frage, ob sie die gefiederten Freunde weiter füttern sollten. Der Naturschützer Klaus Feldhinkel von der Lampertheimer Gruppe, spricht über seine Erfahrungen: „Ich füttere durchweg. Sonnenblumenkerne, Erdnussbruch und Meisenknödel in der Futterstation gehen immer. Obendrein erhalten die Piepmätze noch Vogelfutterreste, die unsere Sittiche nicht mögen. Die Spatzen, die uns besuchen, sind da nicht so wählerisch.“

Außerdem falle der Familie Feldhinkel auf, dass die Wildvögel nicht alles zu jeder Zeit futtern, sondern sich genau das aussuchen, was ihnen gerade passt oder sie benötigen. „Man kann beides machen, ganzjährig durchfüttern oder die Fütterung einstellen“, sagt der Nabu-Landesvorsitzende Gerhard Eppler im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Beobachten vermittelt Wissen

Vögel zu füttern und zu beobachten mache Spaß und vor allem beschäftige sich derjenige mit der Natur. Eppler nennt Beispiele, welche Freude aufkomme, wenn Mädchen und Jungen einer Kindertagesstätte oder Senioren eines Altenwohnheimes dem lustigen Treiben der Vögel an einer Futterstelle, vor allem in der frostigen Jahreszeit, zusehen können. „Ist ein Futterhäuschen in Sichtweite aufgestellt, dann kann der Naturfreund ganz aus der Nähe die heimische Vogelwelt betrachten“, betont Eppler. So sei nicht nur das Füttern ein Naturereignis, sondern das Beobachten vermittle auch eine Artenkenntnis.

Der Futterplatz sollte aus einem vielfältigen Angebot bestehen, denn nicht jeder gefiederte Besuch esse alles. „Manche Vögel picken sich die Körner oder Nüsse heraus und andere fressen Lebendfutter“, erklärt der Landesvorsitzende. Jene Vogelarten, die Insektenfresser sind, litten unter dem Insektenschwund. Beispielsweise erhielten die Jungen der Spatzen als erste Nahrung kleine Insekten. Ältere Spatzen vertilgten dagegen Körner, Sämereien und Früchte. Und auch die Meisen seien Insektenfresser. Die Blaumeisen passten sich allerdings im Winter an die kalte Jahreszeit an und verzehrten dann Körner, Nüsse und kleine Beeren. „Im Frühling müssen die Wildvögel ihren Nachwuchs füttern und in der Sommer- und Herbstzeit müssen sie sich möglichst viele Fettreserven anfressen“, verdeutlicht der Experte den verschiedenartigen Appetit der Vögel.

Für den Naturschützer ist ausgesprochen wichtig, dass die Futterstelle sauber gehalten wird, damit sich keine Krankheiten verbreiten können. Und ein naturnaher Garten biete dem gefiederten Besuch das ganze Jahr über Nahrung.