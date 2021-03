Lampertheim. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) ist bisher gut durch die Pandemie gekommen. Laut ZAKB-Geschäftsführer Gerhard Goliasch hat der Verband im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Überschuss von mehr als 100 000 Euro erzielt. Resultat der Verlagerung von Berufstätigkeiten an die heimischen Schreibtische ist eine deutliche Steigerung der Müllmengen.

Auf dieser Basis bleiben die Gebühren für die Bergsträßer Mitgliedskommunen vorerst stabil. Gleichzeitig stehen Veränderungen wie die Neuausschreibung der Müllverbrennung sowie der Sperrmüll- und Papierentsorgung an. Höhere Preise für Dieselkraftstoff sind mit der Besteuerung von Kohlenstoffdioxid (CO2) hinzunehmen, wie Geschäftsführer Goliasch informiert. Laut Verbandsvorsitzender Landrat Christian Engelhardt steht der ZAKB zudem mit der Landesenergieagentur Hessen in Gesprächen über eine Umrüstung der Müllfahrzeuge auf Wasserstoffbetrieb. Auch will der Verband ein Detektionssystem zur Eindämmung von verunreinigten Bioabfällen einsetzen. urs