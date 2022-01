Mehr Mitsprache für Jugendliche

Lampertheim. Kindern und Jugendlichen mehr Mitspracherecht verschaffen: Das hat sich die Stadt Lampertheim, die sich seit vergangenem Jahr „Kinderfreundliche Kommune“ nennen darf, im Aktionsplan 2021 bis 2023 auf die Fahnen geschrieben. Doch welche Möglichkeiten haben Heranwachsende vor Ort überhaupt, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen? Und reicht das aus? „Wir sind zumindest auf einem guten Weg“, meint Erster Stadtrat Marius Schmidt.

Lampertheim hat frisch ins Leben gerufene und schon recht etablierte Gremien, über die Jugendliche gezielt Einfluss auf die Stadtpolitik nehmen können. Seit dem vergangenen Jahr gibt es beispielsweise den sogenannten Achterrat. Dieser tritt am 27. Januar zum zweiten Mal zusammen.

„Der Achterrat ist ein Partizipationsformat, das besonders breit aufgestellt ist“, erklärt der Erste Stadtrat im Gespräch mit dieser Redaktion. „Denn dort können alle Lampertheimer Achtklässler mitreden“, Schülerinnen und Schüler des Lessing-Gymnasiums, des Litauischen Gymnasiums und der Alfred-Delp-Schule. Rund 140 Jugendliche sind es insgesamt. „Der Achterrat ist aber keine Konkurrenz zum Jugendbeirat“, betont der Erste Stadtrat. „Vielmehr eine Ergänzung, denn hier werden auch diejenigen gehört, die dem Beirat nicht angehören.“

Der Jugendbeirat selbst existiert als politische Vertretung der Lampertheimer Jugendlichen bereits seit dem Jahr 2014. Seine Mitglieder müssen mindestens elf Jahre alt sein und dürfen das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Er setzt sich aus mindestens sechs und maximal 15 Delegierten zusammen. Derzeit sind es allerdings nur 14.

Eigene Projekte anregen

Das hängt damit zusammen, dass sich im Vorfeld der letzten Wahl nicht mal so viel Bewerber fanden, wie es Sitze im Jugendbeirat gibt. Deshalb konnte eine „echte“ Wahl auch gar nicht stattfinden. Stattdessen wurden die Mitglieder des Beirats von der Stadtverordnetenversammlung im Oktober 2020 benannt.

Bei sämtlichen Themen, die Kinder und Jugendliche betreffen, kann der Jugendbeirat die politischen Gremien der Stadt quasi als Experte in eigener Sache beraten und unterstützen. Er kann aber auch eigene Projekte anregen. Das wohl bekannteste Beispiel für eine Idee des Jugendbeirats, die in Lampertheim umgesetzt wurde, ist das Heimweg-Telefon. Bei der Aktion wird, wer eine bestimmte Rufnummer wählt, telefonisch bis nach Hause begleitet. Das hilft vor allem in den Abendstunden.

Ein neuer Ansprechpartner

„Dieses Projekt wird generationenübergreifend gelobt“, betont Marius Schmidt. Dass sich nicht mehr junge Menschen im Jugendbeirat engagieren, bedauert er. Doch warum ist das so? Ein Grund könnte sein, dass der Jugendbeirat zu wenig bekannt ist, mutmaßt der Erste Stadtrat. „Allgemein wollen wir künftig vonseiten der Stadt viel mehr über die Sozialen Netzwerke an die Jugendlichen herantreten“, sagt er. Vielleicht helfe das auch in diesem Fall.

Eine andere Möglichkeit sieht er in einer oder einem neuen Kinder- und Jugendbeauftragten. Diese Stelle soll es ab Mitte des Jahres geben. Neu eingestellt wird dafür jedoch niemand. Ein städtischer Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin soll diese Aufgabe zusätzlich übernehmen.

Er oder sie soll dann „Anwalt“ und Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche sein. Damit das gut funktioniert, soll der oder die Beauftragte möglicherweise auch ein Büro im Schulzentrum West bekommen. „Wir müssen in die Lebenswelt der Heranwachsenden hinein, um ihre Anliegen zu verstehen und um direkt in ihrem Mikrokosmos für sie da zu sein“, findet der Erste Stadtrat.

Die beziehungsweise der Kinder- und Jugendbeauftragte soll zudem im politischen Prozess stets überprüfen, wo die Interessen von Minderjährigen berücksichtigt werden können. An den anschließenden Entscheidungen soll dann wiederum auch der Jugendbeirat beteiligt werden.

„Wir haben in Lampertheim – was die Jugendbeteiligung angeht – inzwischen schon einen guten Standard erreicht“, ist Marius Schmidt überzeugt. „Das war vor zehn Jahren noch anders.“ Ausruhen will er sich an diesem Punkt allerdings nicht. „Wir müssen den Weg weitergehen.“