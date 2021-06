Mehr Erfolg dank Mathe

Lampertheim./Darmstadt. Bei einer virtuellen Preisverleihung wurden 27 südhessische Kreissiegerinnen und Kreissieger des landesweiten Mathematik-Wettbewerbs des Verbands der Metall- und Elektro-Unternehmer Hessenmetall geehrt. Darunter Alberto Stefanetti aus Hofheim und Dorina Lakatos aus Wattenheim, die beide an der Alfred-Delp-Schule Lampertheim unterrichtet werden.

„Hessenweit haben rund 49 000 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen an dem Wettbewerb teilgenommen“, teilt Verbandsgeschäftsführer Dirk Widuch via Pressemitteilung mit. „Sich auf Kreisebene durchzusetzen, ist eine Leistung, auf der die Schülerinnen und Schüler sehr stolz sein dürfen.“

Hessenmetall unterstützt den Mathematik-Wettbewerb nach eigenen Angaben seit 2000 und ehrt die Jugendlichen, die sich als Kreis- oder Landessieger qualifizieren. „Sehr gut qualifizierte Beschäftigte sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Metall- und Elektro-Industrie. Mathematik ist Bestandteil zahlreicher Tätigkeiten in unserer Industrie und somit eröffnet ein Interesse an mathematischen Zusammenhängen vielfältige Möglichkeiten bei der Berufswahl“, so Widuch. red