Medienpreis verliehen

Lampertheim. Die Alfred-Delp-Schule hat bei der Verleihung des ersten Medienbildungspreises des Landkreises Bergstraße gut abgeschnitten. Wie die Bildungsstätte nun mitteilte, gewannen mehrere Schüler beim Medienbildungstag Mitte März einen Preis für die Arbeit an der Schülerzeitung. Gewürdigt wurde das Blatt sowohl mit Blick auf die Druckversion, die digitale Ausgabe auf der Homepage der Schule und den dazugehörenden Podcasts. Auch zwei weitere Schulen wurden mit dem Medienbildungspreis in der Kategorie „Schülerprojekte“ ausgezeichnet. Organisiert hatte der Kreis die Veranstaltung in Kooperation mit dem Kreiselternbeirat und dem Kreisschülerbeirat.

Wie die Alfred-Delp-Schule schreibt, war der erste Medienbildungstag eine gelungene Veranstaltung. Die Lampertheimer Schule habe sich in der Kategorie Schülerprojekte zweifach beworben. Der Preis wurde von Schülern entgegengenommen. Florentin Guberaj aus der zehnten Klasse bedankte sich bei allen Mitstreitern und bei Lehrerin Margaretha Poggemeier. Die Schülerzeitung lebe davon, „dass die gesamte Schulgemeinde mitarbeitet“, hob Florentin Guberaj hervor. red