Medien und ihre Wirkung

Lampertheim. TV, Computer, Tablet, Smartphone: Heutzutage ist es einfacher denn je, Videos zu schauen, Musik zu hören, zu chatten oder lustige Bilder zu teilen. Was aber bedeutet das für die Entwicklung von Kindern im Kita-Alter und wie wirkt es sich auf ihre seelische Gesundheit aus? Mit dieser und weiteren Fragen zum Medienkonsum im Kindergartenalter beschäftigt sich ein digitaler Elternvortrag am Montag, 4. Oktober, um 16 Uhr. Referentin ist Martina Pitzer, Klinikdirektorin der Vitos Kinder- und Jugendklinik Eltville. Der Vortrag ist kostenlos.

Interessierte Eltern können sich via E-Mail an kita.verwaltung@lampertheim.de anmelden. Der Link, der zur Teilnahme notwendig ist, wird dann per E-Mail zugeschickt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch. Die Veranstaltung wird vom Fachbereich „Frühkindliche Erziehung“ der Stadtverwaltung in Kooperation mit der Stiftung „Achtung! Kinderseelen“ organisiert. red