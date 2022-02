Media.labs öffnet die Pforten

Lampertheim. Nach einer Winterpause bietet die Jugendförderung in Kooperation mit der Stadtbücherei für alle Jugendlichen wieder das wöchentliche media.lab im ersten der Stadtbücherei an. Einmal wöchentlich läuft das Angebot „media.labs“ für Jugendliche ab 12 Jahren. Immer dienstags von 15 bis 18 Uhr kann dort, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, der offene Treff besucht werden. Alle Schüler werden gebeten, ihr Testheft sowie einen Mundschutz mitzubringen.

Das media.labs versteht sich als modernes Medienangebot, unterstützt von der Stiftung Lesen für Jugendliche. Das Angebot reicht von verschiedenen Stationen mit switch und Tablets bis hin zu Büchern, Hörspielen und Filme, welche benutzt und auch ausgeliehen werden können. Es ist auch möglich, sich einfach nur zu treffen, Gesellschaftsspiele zu spielen oder am wöchentlichen Aktionsprogramm teilzunehmen.

Safer Internet Day

Die Stadtbücherei ist im Haus am Römer untergebracht. © Berno Nix

Am 8. Februar findet anlässlich des Safer Internet Days die Aktion „Sei schlau im Netz“ statt. Hier erfahren die Jugendlichen einiges über das sichere Bewegen im Internet. Am 15. Februar wird sich mit dem Instagram-Account der Jugendförderung beschäftigt. Hierbei dürfen die Jugendlichen mit eigenen Ideen das Angebot in Form von selbstgestalteten Posts unterstützen. Ab 22. Februar beschäftigt sich das media.labs mit dem Erstellen eines eigenen Comics.

Nähere Informationen gibt es bei der Jugendförderung Lampertheim, Telefon 06206/93 53 12, Haus am Römer, Domgasse 2, 68623 Lampertheim oder per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. red