Medaillenflut auf dem Altrhein

Lampertheim. Die Heimregatta ist für die Kanuten des Wassersportvereins immer etwas ganz Besonderes, da sich auch viele Verwandte und Bekannte die Rennen anschauen. Klar, dass dann jeder glänzen möchte – und das gelang: Die Lampertheimer WSV-Flotte sicherte sich in 34 Rennen den Sieg, 24 Mal gab es Silber und 19 Mal Bronze, zusätzlich gab es viele Pokale, über die sich die jungen Sportler besonders freuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Herren-Leistungsklasse blieben alle Goldmedaillen in Lampertheim. Die Einerrennen gewannen Simon Specht und Marco Brechenser, den Zweier Jan Brechenser/Simon Specht und zum siegreichen Vierer stieg noch Björn Barthel mit ins Boot. Bei den Junioren lief es auch sehr gut: Philipp Reiber gewann den Einer über 100 Meter und gemeinsam mit Jonathan Hintz auch den Zweier. Mit ihren Mannschaftskollegen Tim Walter und Johannes Spranger ging es in den Vierer und auch hier gab es die Goldmedaille.

Viele glückliche Gesichter

Schadlos hielt sich die Jugendfahrerin Anna Hofmann: Bei drei Starts gab es drei Goldmedaillen. Für Matteo Lunkenbein, Mattheo Herrmann, Paul Gutschalk gingen bei dieser Regatta ebenfalls viele Wünsche in Erfüllung. Matteo Lunkenbein gewann beide Einer in der AK 15, und Paul Gutschalk errang Siber und Bronze in der AK 16. Knapp an Gold vorbei fuhren Matteo Lunkenbein und Mattheo Herrmann im Zweier, aber der Sieg im Vierer blieb wieder in der Spargelstadt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die Schüler-A-Siege blieben allesamt in Lampertheim. Im Einer wechselten sich die WSV-Jungs mit der Goldmedaille ab. Über 100 Meter war Alessandro Paterna die Nummer eins, und über 300 Meter siegte Lenny Schüttler. Im Zweier gewannen Alessandro Paterna und Lenny Schüttler überlegen, und auch im Vierer – im Kajakteam (KT) Hessen – durften die beiden die Goldmedaille entgegennehmen. Im zweiten Vierer des KT Hessen saß indes Sebastian Sand. Er freute sich über die Goldmedaille. Bei den Schülerinnen hatte der Wassersportverein einige krankheitsbedingte Ausfälle. Lilly Steger vertrat die Lampertheimer aber sehr gut und holte im Zweier und Vierer im Team des Landesverbands Hessen Gold.

In der Klasse der Schüler B und C fuhren einige Sportler ihr erstes Rennen, und auch hier gab es für die Lampertheimer viele Siege. Mit der Goldmedaille von Henrik Stiller, Jan Riegel, Leonard Persson und Mael Müller im Vierer war die Erfolgsserie der WSV-Sportler komplett: Alle Siege in den Viererrennen gingen an die Lampertheimer. Es gab sehr viele strahlende Gesichter bei den jüngsten Sportlern. Goldmedaillen errangen Jan Ringel (3), Henrik Stiller (3), Leon Brauch (2), Leonard Persson (2), Mael Müller (2), Andre Aumann (2), Lewin Nitsch (2), Miriam von Allwörden (2), Lucia Reetz (2). Silber holten Mael Müller (2), Raphael von Allwörden (2), Emma Pott (2), Jan Riegel (1), Greta Seibert (1), Lilian Ade (2), Jonathan Persson (1), Fiona Weber (2), Elouan Müller (1), Mira Unterseher (1), und Bronze ging an Niklas Stiller (2), Maximilian Sprinz (2), Hira Cakir (1), Mira Unterseher (1), Felix Pott (1), Greta Seibert (1), Viktoria Bengel (1), Lasse Riegel (1), Lilian Ade (1), Leonard Persson (1), Jonatan Persson (1), Henrik Stiller (1), Raphael von Allwörden (1). red