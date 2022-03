Maskottchen Leon bringt zwei Ratgeber vorbei

Hofheim. Großer Bahnhof vor der ersten Schulstunde am Montagmorgen an der Nibelungenschule. Hoher Besuch hatte sich angemeldet: Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Marius Schmidt, Ortsvorsteher Alexander Scholl, Katja Stotz-Sen von der Lampertheimer Ordnungsbehörde sowie Matthias Seltenreich und Christina Wegerle, beide von der Lampertheimer Polizeistation, kamen vorbei.

Christina Wegerle als Schutzfrau vor Ort hatte maßgeblichen Anteil an der Broschüre „Sicherer Schulweg Nibelungenschule“, wegen der die Prominenz gekommen war. Für die Grundschüler stand aber erst einmal das gut aufgelegte Maskottchen Leon. Der Löwe ist den meisten bekannt und seit vielen Jahren bei der hessischen Polizei als Kinderkommissar im Einsatz.

Cornelia Schüler, Rektorin der Hofheimer Nibelungenschule, freute sich über den enormen Zuspruch bei der Überreichung von gleich zwei Werken, die einerseits für die Grundschüler der Nibelungenschule, andererseits allgemein für Jugendliche ab der fünften Klasse an Lampertheimer Schulen in zwei unterschiedlichen Formaten aufgelegt wurde.

Im Vorfeld wurde eine Elternbefragung zum Schulweg der einzelnen Nibelungenschüler durchgeführt, um Gefahrenpunkte herauszufiltern und zu analysieren. Immerhin 99 Elternteile von 266 Schülerinnen und Schülern beteiligten sich. Darüber hinaus wurden acht unterschiedliche Kontrollen an Gefahrenpunkten durchgeführt. Ordnungsbehörde, Polizei und Schulleitung arbeiteten Hand in Hand. Auch Erfahrungen der Schüler sind in der Broschüre für die Nibelungenschüler eingearbeitet worden, die die Sicherheit der Kinder als besonderes Anliegen hervorhebt und Bewegung vor und nach dem Unterricht einfordert. „Bewegte Kinder lernen besser“, lautet das Credo der Verantwortlichen.

Die Erkenntnisse wurden entsprechend verarbeitet: So wurde die Balthasar-Neumann-Straße, an der die Schule liegt, zur Einbahnstraße umgewandelt, auch um den „Elterntaxis“ besser Herr zu werden und den Kurvenbereich an der Odenwaldstraße zu entzerren. Das Sicherheitsrisiko in Höhe der Bahnunterführung wurde mit zwei Zebrastreifen in der Heinrichstraße und Karlsbader Straße entschärft. Ein Teil des Schutzwalls im Kurvenbereich der Heinrichstraße ist inzwischen abgetragen und sorgt für eine bessere Einsicht auf die Zebrastreifen.

Darüber hinaus starten die Ordnungsbehörde und die Polizei noch im Wochenverlauf in einer Doppelstunde ein Verkehrssicherheitstraining mit den Grundschülern.

In der eigentlichen Broschüre sind die sichersten Schulwege und die jeweiligen Gefahrenpunkte im Kinderstadtplan anschaulich aufgeführt. Zudem gibt es allgemeine Infos zu sicherer Kleidung, dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr, verkehrstauglichen Fahrrädern oder Rollern sowie über die Elternhaltestelle in der Jakobstraße. Eine Fotoserie demonstriert die Gefahrenpunkte und verweist auf das richtige Verhalten, nicht zu vergessen die Leon-Hilfeinseln.

Für Jugendliche wurde eine separate Broschüre zum sicheren Schulweg entworfen, die wiederum auf deren Bedürfnisse eingeht, darunter Sicherheit im Straßenverkehr, etwa Gefahren durch Ablenkung mit Kopfhörern oder Handys, Busfahren oder verkehrstaugliche Fahrräder, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Nibelungenschüler erhielten diese Broschüre als Erste der weiterführenden Schulen. In Kürze gibt es diese für alle Lampertheimer. fh

