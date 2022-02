Masken am Schillerplatz jetzt Pflicht

Lampertheim. Auch in Lampertheim gilt nun schon seit einigen Tagen rund um den Schillerplatz zwischen 8 und 19 Uhr eine Maskenpflicht. Der Kreis hat die entsprechende Allgemeinverfügung, die er bereits am 14. Januar erlassen hatte, geändert.

Weil der Kreis Bergstraße in der Woche vor dem 15. Januar bei der Corona-Inzidenz den Schwellenwert von 350 an drei Tagen in Folge überschritten hatte, war er zur Hotspot-Region geworden und es traten laut hessischer Coronaschutzverordnung neue Regelungen in Kraft. Demnach gilt ein Alkoholverbot an publikumsträchtigen öffentlichen Orten. Als solche hatte das Landratsamt mehrere Stellen in Bensheim, Lorsch und Rimbach ausgewiesen. Außerdem gilt eine Maskenpflicht zwischen 8 und 19 Uhr in bestimmten Einkaufszentren und Fußgängerzonen, die ebenfalls der Kreis benannt hatte. Dazu gehörten das Rhein-Neckar-Zentrum sowie die Innenstadtbereiche von Bensheim, Heppenheim und Viernheim.

Schilder aufgestellt

Inzwischen wurde in einer Neufassung der Allgemeinverfügung die Maskenpflicht in der Viernheimer Fußgängerzone aufgehoben. Stattdessen gilt sie jetzt aber im Lampertheimer Innenstadtbereich rund um den Schillerplatz: in der Kaiserstraße zwischen den Hausnummern 22 bis 28 sowie 19 bis 31, in der Neuen Schulstraße zwischen den Hausnummern 1 bis 7 sowie in der Sedanstraße in Höhe der Hausnummern 2 bis 6 sowie 1 bis 5. Entsprechende Hinweisschilder wurden in der Fußgängerzone montiert. swa

