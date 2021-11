Maschinenbau im Fokus

Hofheim. Die Stärke der Wirtschaftsregion Bergstraße liegt in ihrer ausgeglichenen Branchenstruktur, betont Landrat Christian Engelhardt, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) ist. Um die unterschiedlichen Facetten der Region stärker zu verdeutlichen, veranstaltet die Wirtschaftsförderung sogenannte Thementage. Dabei werden einzelne Branchenschwerpunkte anhand ausgewählter Unternehmen näher vorgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Maschinen- und Anlagenbau stand dabei jüngst im Fokus. Eine Gruppe, zu der neben Landrat Engelhardt auch Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, sowie Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer gehörten, besuchte in diesem Rahmen die Firma Heess im Stadtteil Hofheim.

Hersteller von Härteanlagen

Thomas Streng, Geschäftsführer des familiengeführten Unternehmens, begrüßte die Gäste und informierte gemeinsam mit dem kaufmännischen Leiter Harald Juretzko sowie Produktionsleiter Hans Moh Amar über die neuesten Projekte und Produkte. „Als global führender Hersteller von Fixtur-Härteanlagen arbeiten wir für namhafte Automobil- und Getriebehersteller sowie für Unternehmen aus den Bereichen Windkraft, Luftfahrt und die Landmaschinenindustrie“, so Streng. Wie er weiter erläuterte, zählen zu den Produkten von Heess Härtemaschinen, Systeme zum Be- und Entladen oder Maschinen zur energiesparenden Teilereinigung nach dem Härten. Die Anlagen des Unternehmens werden inzwischen auch weltweit verstärkt für die Produktion von Antriebsbauteilen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen eingesetzt. Heess ist in diesem Bereich auch an gemeinsamen Forschungsprojekten mit Universitäten und großen Industriepartnern beteiligt. Die Stärke seines Unternehmens sei, so Geschäftsführer Streng, dass die Hofheimer von der Idee über die Konstruktion bis zur Montage und dem späteren Service alles aus einer Hand lieferten.

Neben dem Maschinenbau betreibt Heess auch Lohnfertigung mit einem bundesweiten Kundenportfolio, insbesondere im Bereich großer Schweißteile mit mechanischer Großbohrwerksbearbeitung. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch den Unternehmensbereich „After Sales“. Hierbei geht es um das Einbringen von Innovationen auch in Altmaschinen sowie um die Versorgung mit Ersatzteilen und um Maschinenwartung bei Bestandskunden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie die Gäste weiter erfuhren, wurde das Unternehmen 1945 als Schlossereibetrieb gegründet. In den Folgejahren lag der Fokus auf Maschinenüberholung und der Fertigung von Gehäusen für den Maschinenbau. Ab den 1960er Jahren kam der Maschinenbau hinzu und 1970 wurden erste Härteanlagen konstruiert und gebaut. Heute liefert Heess seine Anlagen und Maschinen an Kunden weltweit und beschäftigt 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hofheim, wo auch die Ausbildung eine wichtige Rolle spielt.

„Gerade in dieser nicht einfachen Zeit ist es wichtig, mit den Firmen in Kontakt zu bleiben und sich über die Herausforderungen, aber auch die Chancen auszutauschen“, erklärte Zürker. Die Thementage sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden. red