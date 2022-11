Martinszug durch Rosengarten

Rosengarten. Zum traditionellen Martinsumzug lädt der Ortsbeirat in Rosengarten am Samstag, 5. November, um 17.30 Uhr Kinder aus dem Stadtteil und ihre Familien ein. Der Zug startet am Dorfgemeinschaftshaus und wird musikalisch begleitet vom Evangelischen Posaunenchor Hofheim. Die Teilnehmenden können dabei Sankt Martin und seinem Pferd „Sternschnuppe“ mit ihren Laternen folgen. Die Freiwillige Feuerwehr Hofheim sorgt für die nötige Sicherheit.

Der Zug verläuft über Rheingoldstraße, Grabenstraße, Siegfriedstraße, Guntherstraße, Rüdigerstraße und Giselherstraße. Die Veranstalter freuen sich über Anwohner, die ihre Fenster mit Kerzen oder Laternen beleuchten und so zu einer besonderen Atmosphäre beitragen.

Am Ende des Weges erwartet die Zugbesucherinnen und -besucher das traditionelle Martinsfeuer. Zum Aufwärmen wird Glühwein und alkoholfreier Punsch zum Kauf angeboten. Aus Hygienegründen bitten die Organisatoren, eigene Tassen mitzubringen. Für die teilnehmenden Kinder gibt es außerdem – wie jedes Jahr – eine kleine Überraschung. red/off