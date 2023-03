Markus Otten verstorben

Lampertheim. Der frühere SPD-Stadtverordnete Markus Otten (Bild) ist im Alter von 55 Jahren verstorben. „Wir trauern um einen Kommunalpolitiker, der sich um unsere Stadt und unsere Bürgerinnen und Bürger besonders verdient gemacht hat. Sein Tod löst bei uns große Betroffenheit aus“, heißt es in einem Nachruf von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

Otten war von Juni 2006 bis März 2016 als Stadtverordneter ehrenamtlich aktiv und engagierte sich in mehreren Ausschüssen. Von 2011 bis 2016 war er sowohl Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses als auch des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung.

Der Diplom-Volkswirt war für die SPD in seiner Heimatstadt Lampertheim und auch auf Kreisebene aktiv. Außerdem hat sich Otten viele Jahre gewerkschaftlich engagiert. Er war Vorstandsmitglied des DGB-Ortsverbandes Lampertheim-Bürstadt und selbst in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert. „Mit Markus Otten verlieren wir einen engagierten Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit, der sich stets für sozialen Zusammenhalt und Demokratie und für die Ziel der Einheitsgewerkschaft eingesetzt hat. Sein Tod reißt eine schmerzliche Lücke in unsere Reihen“, schreiben Marius Gunkel, Vorsitzender des DGB Lampertheim-Bürstadt, und Horst Raupp, südhessischer DGB-Regionssekretär in einer gemeinsamen Pressemitteilung. red/swa (Bild: Dietmar Funck)