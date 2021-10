Mannschaft startet mit einem Sieg in die neue Saison

Lampertheim. Endlich war es soweit: Nach 19-monatiger Corona-bedingter Aussetzung des Spielbetriebs starteten die Ligen des Badischen Schachverbandes – unter Anwendung stringenter Hygieneauflagen – in die Saison 2021/22. So auch die Mannschaft des VLK Lampertheim in der Bereichsliga Nord 1, in der man am ersten Spieltag die zweite Vertretung des SK Chaos Mannheim zu Gast hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mannschaft aus dem Norden der Quadratestadt, gegen die man in der bisher letzten Begegnung im Dezember 2019 noch deutlich mit 2:6 verloren hatte, erschien dabei überraschenderweise sowohl personell als auch qualitativ stark ausgedünnt und ließ sogar zwei Bretter unbesetzt. Davon profitierten Josef Bürkelbach und Horst Meyer an den Brettern sieben und acht, was dem VLK bereits zu Beginn eine kampflose 2:0-Führung bescherte. So war auch klar, dass den VLK-Spielern Remissen an den verbliebenen sechs Brettern zum Mannschaftssieg reichen würden.

Das erste davon verbuchte Tobias Haefele an Brett drei, dem eine Stunde später gar ein voller Punkt von Stefan Lüttgen (Brett fünf) folgte, der nach einem Damengewinn seinen Gegner dann relativ problemlos zur Aufgabe zwang. So fiel es den VLK-Akteuren Dr. Joachim Sessler (Brett eins), Helmut Walter (zwei), Daniel Schuschke (vier) sowie Neuzugang Alexander Beeck (sechs) leicht, die Remisangebote ihrer Kontrahenten anzunehmen und so den 5,5: 2,5-Erfolg zu realisieren.

Mit diesem nicht erwarteten positiven Saisonstart geht der VLK nun hoffnungsvoll an die nächsten Aufgaben in Neckarhausen und gegen den SV Walldorf. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2