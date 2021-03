Lampertheim. Im Frühjahr 1763 kam Bonifaz Raiber als junger Pfarrer nach Lampertheim. Er war ein „Macher“, wie man heute sagen würde. Ohne seine Hartnäckigkeit, mit der er und sein reformierter Amtskollege Eingaben an das Wormser Andreasstift schrieben und auch den Rechtsweg beschritten, hätte sich das Stift bestimmt noch Jahrzehnte gegen einen Kirchenneubau gewehrt.

Mit dem Bau der Andreaskirche setzte sich der aus Worms-Herrnsheim stammende Raiber (Jahrgang 1737) gewissermaßen selbst ein Denkmal. Eine Zeit lang war er Kaplan in Abenheim gewesen. Am 17. Mai 1763 wurde er in Anwesenheit von rund 100 Gästen in Lampertheim in sein neues Amt als Nachfolger des verstorbenen katholischen Pfarrers Gutjahr eingeführt.

Die alte Andreaskirche bezeichnete Raiber als „elend“ und „arm“, in die man wie „in eine Katakombe hinunterstapfen“ müsse. Mit Schrecken betrete man dieses Gotteshaus, gegen das der Stall von Bethlehem wahrscheinlich eine herrliche Wohnung gewesen sei. Vom Neubau zeigte er sich hingegen begeistert. Es sei die schönste und größte Kirche im Weinheimer Landkapitel, zu dem Lampertheim damals gehörte. Eifrig machte er sich auch an die Ausgestaltung des Innern, etwa durch die Anschaffung des Hochaltars und der Nebenaltäre. Im Jahr 1789 gab Raiber auch die älteste, heute noch vorhandene Glocke Lampertheims, das sogenannte „Silberglöckchen“, beim Heidelberger Glockengießer Anselm (Franz Wilhelm) Speck in Auftrag.

Im Jahr 1772 wurde Raiber selbst zum Dekan des Landkapitels gewählt, neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit in Lampertheim. Über die kirchlichen Ereignisse hinterließ Raiber umfangreiche Aufzeichnungen in der Chronik. Der Geistliche starb am 26. März 1796 und wurde im Chor der Andreaskirche begraben. Bonifaz Raiber hatte während seiner Zeit in Lampertheim 1086 Kinder getauft, 380 Paare getraut und 1017 Beerdigungen gehalten.

Leichnam ausgegraben

Der ehemalige Oberstudiendirektor Helmut Walter zeichnet in seinem Buch „Die evangelische Pfarrgeschichte Lampertheims“ jedoch ein weniger christliches Bild von Bonifaz Raiber. Als der reformierte Pfarrer Philipp Friedrich Dupre im März 1766 in Lampertheim starb, erteilte der Bischof die Erlaubnis, dass er im Langhaus der Andreaskirche, damals noch der Vorgängerbau, beigesetzt werden dürfe. Dort hatte Dupre schließlich zwei Jahrzehnte während des Simultaneums gewirkt. Dagegen verwahrte sich Pfarrer Raiber heftig. Die katholischen Pfarrer fänden zwar im Chor der Kirche ihre letzte Ruhestätte, doch die Reformierten seien schon immer vor der Kirchentür bestattet worden, argumentierte er. Auf Druck von oben musste Raiber allerdings widerwillig der Beisetzung im Langhaus zustimmen. Später jedoch ließ Raiber den Leichnam seines früheren Kollegen heimlich wieder ausgraben und vor der Kirchentür beisetzen.

Bei der Kirchenrenovierung im Jahre 1948 wurden auch die Gräber geöffnet. Die Ruhestätte Raibers fand sich, wie im Totenbuch vermerkt, unter dem „Ewigen Licht“. Es zeigte sich, dass er, entgegen der kirchlichen Gepflogenheiten, mit einem grünen Messgewand bestattet worden war. Üblich wäre das weiße Messgewand gewesen oder ein einfaches Chorhemd. Innerhalb weniger Minuten zerfiel jedoch, bis auf das Skelett und den Rosenkranz, alles zu Staub. Eine Grabplatte vor den Stufen zum Altar erinnert seit damals an Bonifaz Raiber. Ja