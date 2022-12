Mann bei Unfall verletzt

Hüttenfeld. Bei einem Unfall auf der L 3110 zwischen Neuschloß und Hüttenfeld ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der 33 Jahre alte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann mit seinem Transporter auf der Landesstraße im Bereich der Brücke über die A 67 wegen Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen. Dabei sei der aus Ludwigshafen stammende Fahrer mit seinem Transporter in ein Waldstück gefahren. Gestoppt wurde die Fahrt schließlich durch mehrere kleine Bäume, die im Weg standen. „Durch den Aufprall ist auch Öl ausgelaufen“, teilte der Polizeisprecher weiterhin mit. Daher seien auch Einsatzkräfte der Feuerwehr am Dienstagmorgen im Einsatz gewesen. red

