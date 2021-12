„Man muss sich nicht immer an die Gurgel gehen“

Man hätte es ahnen können: Gregor Simons Anfrage an den Magistrat der Stadt barg - ungewohnt für den Grünen - weniger explosives als humoristisches Potenzial. Ob der Bauhof bei Schnee und Eis künftig Gurkenwasser statt Streusalz ausbringen könne, wollte Simon wissen. Andere Kommunen hätten mit dieser umweltschonenden Maßnahme gute Erfahrungen gesammelt, meinte der Abgeordnete, der sich des satirischen Effekts seines ernst gemeinten Anliegens durchaus bewusst war.

Daraufhin entspann sich eine lockere Haushaltsdebatte, die noch nicht einmal diesen Namen verdiente. Die Reden der Fraktionsvertreter - in früheren Jahren mit staatsmännischer Geste verfasste Traktate in der Absicht, den politischen Gegner oder im Zweifel die Verwaltung moralisch zu vernichten - waren getragen vom Willen zu Konsens und Kooperation. Während Besucher und Pressevertreter in der Hans-Pfeiffer-Halle ungläubig auf die Uhr schauten, die eine noch frühe Tageszeit anzeigte, eilte Bürgermeister Gottfried Störmer nach dem Ende der jüngsten Stadtverordnetenversammlung ans Mikrofon, um sich für den harmonischen Verlauf dieser Sitzung zu bedanken. Auch Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb würdigte die besondere Atmosphäre der Veranstaltung. Habe sich doch gezeigt, „dass man sich nicht immer an die Gurgel gehen muss“. Eine späte Einsicht des Christdemokraten, der in seinen früheren Zeiten als Fraktionsmitglied keinem sich anbahnenden Streit aus dem Weg ging.

Wurde in Haushaltsdebatten einst jeder fraktionelle Antrag erst einmal ausführlich begründet und anschließend einem zeitraubenden parlamentarischen Diskurs überantwortet, der sich manchmal bis in die frühen Morgenstunden hinzuziehen drohte, so beließen es die Fraktionsvertreter am Freitagabend bei antragsbezogenen Stellungnahmen. Wurden in zurückliegenden Legislaturperioden weltanschauliche Redeschlachten absolviert, stand diesmal die Sache im Mittelpunkt. So signalisierte SPD-Fraktionschef Jens Klingler Zustimmung gegenüber den Anträgen von CDU, Grünen und FDP. Zugleich bewies er eine pragmatische Haltung, indem er den eigenen Antrag zur Sanierung des Heimatmuseums zurückzog, um dem der FDP den Weg zu bahnen.

Kämpferisch zeigte sich der Sozialdemokrat allenfalls gegenüber der Spitze des Kreises Bergstraße. Sei es doch unverständlich, dass der Kreis von seinen Kommunen eine höhere Umlage einfordern wolle, während sich die kreiseigenen Rücklagen inzwischen auf 35 Millionen Euro häuften. Klingler kündigte hierzu ein Veto der Sozialdemokraten in der Kreistagssitzung am Montag, 13. Dezember, an. Noch in der Stadtverordnetenversammlung solidarisierte sich die FDP mit der Position des einstigen Koalitionspartners.

Lediglich Grünen-Fraktionsmitglied Helmut Rinkel ließ den gewohnten Kampfgeist durchblicken, indem er den Protest gegen die Kreisumlage als „wohlfeil“ etikettierte. Handele es sich bei den Rücklagen doch um eine Liquiditätsreserve, nicht etwa um ein millionenschweres Samtkissen. Die Sozialdemokraten im Kreistag selbst hätten dazu beigetragen, diese Rücklage zu bilden. Nicht zuletzt trage hierfür auch ein inzwischen abgewählter sozialdemokratischer Finanzdezernent - Karsten Krug - die Verantwortung. „Ich finde das alles ziemlich schräg“, kommentierte Rinkel die Einlassungen seiner Lampertheimer Parlamentskollegen.

Eine kurze Auszeit während der Sitzung beanspruchte der Leiter des Fachbereichs Finanzen in der Verwaltung, Gregor Ruh, um die Auswirkungen der bis auf eine Ausnahme einstimmig verabschiedeten Fraktionsanträge zu berechnen. Als er bekannt gab, der Etat für 2022 bleibe trotz Erhöhung der Kreditaufnahmen und Investitionsausgaben genehmigungsfähig, wurden Haushaltssatzung und Investitionsprogramm ohne Gegenstimmen und Enthaltungen verabschiedet. Und Parlamentschef Franz Korb konnte einen „neuen Rekord“ für die knappe Dauer einer Lampertheimer Haushaltsdebatte verkünden.