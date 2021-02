Lampertheim. Spargelkönigin Alina-Sophie I. und Stadtprinzessin Julia I. bleiben weiter im Amt, da aufgrund der Corona-Pandemie jegliche Veranstaltungen abgesagt wurden. Normalerweise übt jede ein Jahr lang ihr Ehrenamt aus. Alina-Sophie Kissel wurde beim Spargelfest 2019 zur Spargelkönigin und Julia Doucette zur Eröffnung der närrischen Kampagne 2019/2020 zur Fastnachtsprinzessin gekrönt. Für die damals 19-Jährige Kissel hatte sich der Spargelrat einstimmig entschieden und für Julia Doucette der 1. Carneval Club Rot-Weiß 1956 (CCRW).

Sind nach wie vor im Amt, wenn auch derzeit ohne öffentliche Auftritte: Spargelkönigin Alina-Sophie Í. (l.) und Stadtprinzessin Julia I. © Berno Nix , rosi israel

Mit der Krönung zu Alina-Sophie I. wurde die junge Frau zur Botschafterin für das Edelgemüse sowie zur Repräsentantin der Spargelstadt und der Region. Die Narren-Hoheit Julia I. repräsentiert ihren Verein und das närrische Lampertheim. Beide werben für ihre Heimatstadt, sind in ihrer Funktion normalerweise viel unterwegs und erleben eine spannende Zeit. Doch nun sind Präsenz und Glamour für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Die Spargelkönigin hat die Festumzüge und Empfänge genossen, sie konnte interessante Kontakte knüpfen und erleben, wie Kulturelles und Kulinarisches zusammen passen. Spargel bringe kreatives Potenzial mit sich, bekräftigt Alina-Sophie I. „Alle Termine haben mir sehr viel Spaß gemacht und jeder davon hatte seine besonderen Momente. Aber natürlich bleibt mir meine Inthronisation besonders im Gedächtnis. Ich bin an den Aufgaben gewachsen, meine persönliche Entwicklung wurde gefördert und so kann ich viel für meine weitere Laufbahn mitnehmen“, resümiert sie.

Julia I., die Regentin der fünften Jahreszeit hatte einen närrischen Fahrplan abzuarbeiten, der mit zahlreichen Stationen gespickt war. „Am schönsten fand ich die vereinseigene Prunksitzung und die Altweibersitzung des CCRW in der Zehntscheune. Insgesamt habe ich fast jeden Termin genießen und tolle Erinnerungen sammeln können“, fasst Julia I. zusammen.

Für beide Frauen ist die Corona-bedingte Pause nicht so dramatisch, da sie mit beiden Beinen im Leben stehen und ihrem Beruf nachgehen. Alina-Sophie Kissel befindet sich noch in der Ausbildung zur Marketingkommunikations-Kauffrau und Julia Doucette arbeitet als Altenpflegerin in Bürstadt bei der Caritas im ambulanten Dienst.

Die Zeit wertschätzen

„Zum Glück bin ich derzeit nicht eingeschränkt, als Auszubildende bin ich von Kurzarbeit ausgeschlossen und kann daher ganz normal meiner Arbeit nachgehen“, sagt Kissel. Sie arbeitet abwechselnd von zu Hause und im Büro: „In den letzten Monaten hat sich herausgestellt, dass man die Zeit zu Hause mit seiner Familie sehr wertschätzt und mehr genießt als vorher. Vorher haben wir uns dafür nicht viel Zeit genommen und manch kleine Dinge nicht beachtet.“ Sie freue sich sehr, mal wieder in ein Restaurant oder Café gehen zu können.

„Wenn alles wieder normal läuft und eine neue Stadtprinzessin gekrönt wird,an die ich das Zepter weitergebe, bin ich wieder im Elferrat aktiv“, erklärt Julia I. und fügt hinzu: „Zunächst war ich traurig, dass die Kampagne 2020/21 abgesagt wurde. Aber wegen meines Berufes und dem hohen Risiko mich oder andere mit dem Corona-Virus anzustecken, könnte ich sowieso keine Veranstaltungen besuchen. In der Altenpflege arbeiten wir unter sehr strengen Auflagen. Wir Pflegekräfte stehen deshalb unter Strom. Ich bin froh, dass über die schreckliche Situation in der Pflege geredet und darauf aufmerksam gemacht wird“, sagt die 27-Jährige.

Sie hofft, dass der Impfstoff gegen Covid-19 eine schnelle und positive Wendung bringt und die Menschen bis zum Spätsommer wieder in die Normalität zurückkehren können. „Ich setze sehr auf den Impfstoff und appelliere an die Menschen, dass sie vernünftig bleiben und alle zusammen versuchen, an einem Strang zu ziehen, sonst geht das ewig so weiter“, meint Julia I. und fügt hinzu: „Mich strengt die Corona-Krise auch sehr an und ich verstehe wirklich jeden Menschen, der die Schnauze von den Maßnahmen voll hat, aber wir sollten an unsere Nächsten denken und dass wir uns gegenseitig schützen müssen.“