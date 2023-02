Lampertheim. Die Volkshochschule Lampertheim lädt am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr zum Bildvortrag „Licht und Magie der Provence“ in den Sitzungssaal des Alten Rathauses, Römerstraße 104 in Lampertheim ein. Referent ist Ulrich Leist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eher abseits der ausgetretenen touristischen Routen führt der Vortrag auf idyllischen Pfaden mit viel Natur und Kultur durch die Drôme provençale, an die Ardèche, ins Delta der Rhône und in die Alpilles, in die es schon im 19. Jahrhundert zahlreiche Künstler lockte. Appetithäppchen für Provence-Liebhaber und solche, die es werden wollen. Der Eintritt ist frei.

Der passionierte Fotograf Ulrich Leist ist langjähriger Referent bei der Volkshochschule Lampertheim. Seit 1991 erfreut der ehemalige Biologielehrer das Publikum mit seinen Reiseberichten durch ganz Europa. Im Herbst 2018 hielt er bereits seinen 100. Vortrag in Lampertheim. Nähere Auskünfte gibt es in der Geschäftsstelle der vhs (06206/935-207/-364), Domgasse 2, oder im Internet auf www.vhs-lampertheim.de. red