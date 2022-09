Männergymnastik startet

Lampertheim. Zur großen Freude der gesamten TV-Männergymnastik -Abteilung ist es gelungen, mit Daniela Biedermann eine gut ausgebildete und sehr engagierte Trainerin zu finden, welche den Kurs „Gesundheit und Fitness für Männer ab 50 Jahren“ alias „Mattenfüchse“ wieder fortführt. Nachdem Trainer Werner Hahl im Mai 2021 verstorben ist, musste das Training pausieren. Mit Daniela Biedermann hat die Männergymnastikgruppe zukünftig eine in Reha- und Koronar-Sport ausgebildete Trainerin, welche sich freut, die etablierten Sportler sowie Interessenten begrüßen zu dürfen. Die Wiederaufnahme des Trainings beginnt bereits am Montag, 5. September, ab 20.30 Uhr in der Jahnhalle in Lampertheim. red (Bild: TVL)

