Mädchen Bildung ermöglichen

Lampertheim. Im Oktober fand die 100-Jahrfeier an der Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim statt. Neben zahlreichen Festakten gab es auch eine Tombola, einen Kuchenverkauf der SV, ein InteA-Kulturcafé sowie einen Infostand des Vereins Mädchenschule Khadigram. Ziel der einzelnen Stationen war es, den Erlös, der an diesem Tag erzielt wurde, an den Verein Mädchenschule Khadigram zu spenden.

„Im Sinne unserer Namensgeberin war es uns ein Anliegen, mit dem Schulfest ein Projekt zu unterstützen, welches sich ebenso wie Elisabeth Selbert insbesondere für die Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen einsetzt“, heißt es vonseiten der Schule. Der Verein Mädchenschule Khadigram ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation. Wie Marianne Frank-Mast, Gründerin und Vorsitzende des Vereins, mitteilte, sei das Grundziel des Vereins, insbesondere Mädchen und jungen Frauen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, um damit die Grundvoraussetzung für ein selbstständiges, wirtschaftlich unabhängiges Leben zu legen. Bildung ermögliche die Teilnahme an Demokratisierungsprozessen und politischen Entscheidungen. Der Verein hat als Ziel, insbesondere Mädchen zu alphabetisieren.

Die Spenden des Schulfestes fließen in folgende drei Projekte: Die Subham Primary School ist eine Ganztagsschule für Slumkinder aus Familien von „Dalit“ (Unberührbare) und „Adivasi“ (Stammesangehörige) in Anand. Fünf Jahre Schulbildung würden es den Kindern nicht nur ermöglichen, rechnen, schreiben und lesen zu lernen. Es mache den Schritt aus dem Analphabetismus möglich, eröffne neue Wege und Möglichkeit jenseits des Analphabetentums, der Stummheit und Wehrlosigkeit im Dickicht der geschriebenen Worte. Die Nursing Academy in Anand (Ausbildungsschule zur staatlich anerkannten Pflegekraft und Hebamme) ermögliche es jungen Frauen eine gute und staatlich anerkannte Ausbildung zu machen, wozu sie allein aufgrund der finanziellen Situation der Familie niemals eine Chance bekommen würden. Derzeit werden rund 50 Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Die Internatsschule in Chandrasekar Nagar in Bihar ist das jüngste Projekt und erst seit Kurzem in Betrieb.

Das Besondere an den Schulen des Vereins sei die Anlehnung an die deutsche Pädagogik und Unterrichtsgestaltung sowie der in Indien unübliche Einbezug der Eltern. Die Lehrpläne berücksichtigen zudem die besondere Anstrengung der Kinder, die ohne jegliche Vorbildung – wie sie beispielsweise ein Kindergarten gewährt – in die Schule eintreten. Organisierte Fahrtwege, Ganztags- und Freizeitangebote sowie tägliche Mahlzeiten, sogar sonntags, sind für die Familien der Mädchen eine große Stütze und veranlassen diese oft, dem Schulbesuch zuzustimmen.

Außerdem unterstützt der Verein das Projekt „save the kids from hunger“. Ein Projekt, das Kinder aus bedürftigen Familien mit einer täglichen warmen Reismahlzeit und einem halben Liter Milch in der Woche versorgt. Diese Arbeit sei nicht Schwerpunkt des Vereins, da sie davon überzeugt seien, dass letztlich nur Bildung wirklich nachhaltig sei. Ein Teil der Spende wird aber auch hier einfließen.

Schüler engagieren sich

Die Schüler der Elisabeth-Selbert-Schule haben lange im Vorfeld das Projekt „Tombola“ vorbereitet. Die Klasse der Kaufleute für Büromanagement im dritten Ausbildungsjahr erstellte eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben und teilte diese untereinander auf. Die jeweiligen Arbeitsgruppen stellten eine Liste von Firmen zusammen, die angeschrieben und um eine Spende gebeten wurden. Außerdem besuchten die Schüler zusammen mit ihrer Lehrerin die Geschäfte in der Lampertheimer Innenstadt, stellten ihr Projekt vor und sammelten Spenden vor Ort. Die Beteiligung war groß. Gespendet wurden viele Gutscheine und tolle Sachpreise. Diese wurden anschließend katalogisiert und mit Losnummern ausgezeichnet. Am Tag der 100-Jahrfeier gab es 1000 Lose, die am Ende der Feier alle verkauft waren. Der Erlös belief sich auf 1638,50 Euro.

Die Fachschüler für Sozialpädagogik im zweiten Ausbildungsjahr und die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (Fachrichtung Ernährung und Körperpflege) organisierten einen Kuchenverkauf, der einen Erlös von 346,91 Euro einbrachte. Die InteA-Klasse gestaltete ein Kulturcafé. Hier konnte man landestypische Speisen probieren. Der Erlös belief sich auf 52,55 Euro. Die Fachschüler für Sozialpädagogik im zweiten Ausbildungsjahr organisierten einen Infostand, an dem man sich über den Verein Mädchenschule Khadigram informieren konnte. Hier kamen Direktspenden in Höhe von 222,14 Euro sowie Überweisungen auf das Konto des Fördervereins in Höhe von 350 Euro zusammen.

Nun konnte die Gesamtsumme von 2610,10 Euro an den Verein Mädchenschule Khadigram überwiesen werden. Die Schule ist stolz, mit dieser Summe einen Beitrag zu mehr Mitmenschlichkeit zu leisten. Der Dank gelte nochmals allen Firmen und Geschäften, die mit ihrer Spende zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben. red