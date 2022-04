Die Stichwahl in Frankreich hat die Mehrheitsverhältnisse des ersten Urnengangs vor drei Wochen in etwa bestätigt. Demnach hat Amtsinhaber Macron in Lampertheims Partnerstadt Ermont die meisten Stimmen geholt. In Hofheims Partnerkommune siegte dagegen Rechtspopulistin Marine Le Pen.

In Ermont, nordwestlich von Paris gelegen, kam Emmanuel Macron auf deutliche 71,8 Prozent der Stimmen, Le

...