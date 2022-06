Lyon Mayer überzeugt bei den Hessenmeisterschaften

Hüttenfeld. Fünf Sportschützen aus Hüttenfeld traten an den ersten zwei Tagen der Hessenmeisterschaften an. Katharina Wallisch, die sich bei den Bezirksmeisterschaften mit dem Luftgewehr für die SG Hüttenfeld (SGH) qualifiziert hatte, startete in der am stärksten besetzten Klasse Damen 1 und kämpfte nicht nur mit den Temperaturen. Auch die Nerven waren stark angespannt, was ihr eine starke Pulsfrequenz und dadurch Serien zu 99,3, 98,9, 94,5 und 103,1 bescherte. Da die Luftgewehrschützen mit Zehntelwertung schießen, reichte es für Wallisch mit 395,8 von möglichen 436 Ringen nur für Platz 44 im Starterfeld der 98 Schützinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwacher Start

In der Klasse Herren 4 trat am Nachmittag Helmut Günther mit der Luftpistole an. Anders als bei den Luftgewehrschützen wird hier nur in vollen Ringen gezählt. Günther startete unter seinen Möglichkeiten und fand erst zu spät zur gewohnten Leistung. Mit Serien zu 82, 83 und 80 Ringen erreichte er letztlich trotz guter Abschlussserie mit 91 Ringen nur ein Gesamtergebnis von schwachen 336 Ringen. Für den einzigen Schützen aus dem Schützenbezirk Starkenburg war somit nicht mehr als Platz 14 drin, was bei 28 Startern zwar immerhin ein Platz im Mittelfeld ist, aber für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaften wahrscheinlich nicht ausreichend sein wird.

Am zweiten Wettkampftag hatten dann Hüttenfelds Schüler ihren großen Auftritt. Die Mannschaft mit Zoe Rendl, Lyon Mayer und Timon Schneider waren einigermaßen aufgeregt, war es doch zum ersten Mal, dass sie gegen ihre komplette Altersklasse antreten mussten. Trotzdem überraschten die drei mit ihren Leistungen. Allen voran Lyon Mayer, der eine bemerkenswerte Ruhe zeigte und seinen Wettkampf mit 180,8 Ringen nach Serien zu 90,8 und 90,0 Ringen beendete. Zoe Rendl begann mit einer schwächeren Serie von 78,9 Ringen, bevor sie mit 89,2 Ringen ihre Form wieder fand. Timon Schneider, der normalerweise Luftpistole schießt, war zur Vervollständigung der Mannschaft eingesprungen und freute sich, dass er sein Ziel von 120 Ringen mit Serien zu 70,3 und 63,4 Ringen am Ende mit 133,7 Ringen deutlich übertroffen hatte.

In der Mannschaftswertung landete das junge Team am Ende des Tages auf Platz 11 von 19 angetretenen Mannschaften. In der Einzelwertung der Schülerklasse weiblich belegte Zoe Rendl Platz 35 von 58 Starterinnen. In der Schülerklasse männlich kam Timon Schneider immerhin auf Platz 36 von 60 Startern. Die Überraschung des Tages war die Platzierung von Lyon Mayer: Er rückte als Sechster seiner Klasse ganz nah an das Podest heran und wurde mit einer Urkunde ausgezeichnet. Dafür war ihm der Beifall der mitgereisten Eltern und Betreuer dann auch sicher. Jugendtrainer Helmut Günther sieht gute Chancen, dass das Ergebnis den Schüler für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren könnte. gün