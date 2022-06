Zu einem besonderen, aber auch wehmütigen Gottesdienst hat sich am Sonntag die Lukasgemeinde in der Domkirche getroffen. Der besondere Anlass war, dass der Evangelische Kirchenchor sein Wirken einstellt – leider für immer. In dem Gottesdienst wurde der Chor feierlich verabschiedet.

Kantorin Heike Ittmann trug zu Gottesdienstbeginn die „Albinoni Sonate C-Dur“ an der Orgel vor, ehe

...