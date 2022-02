Luftpistolenschützen feiern Sieg

Hüttenfeld. Beim vorletzten Saisonwettkampf der Luftpistolenschützen lief für die SG Hüttenfeld endlich einmal alles zusammen. Gegen den SV Rohrbach sollte es für die Hüttenfelder damit gelungen sein, die Mannschaft vor dem Abstieg aus der Bezirksliga Starkenburg in die Bezirksklasse Bergstraße zu bewahren. Mit drei Einzelpunkten und dem Mannschaftspunkt endete der Wettkampf mit 4:1 ganz klar zugunsten der Gastgeber im Sportpark „Am Hegwald“.

Nachdem Helmut Günther, der in der Setzliste nach seinem schlechten Ergebnis im letzten Wettkampf für die SGH auf Rang drei schießen musste, den Einzelpunkt gegen Gerd Trautmann mit 355:337-Ringen problemlos sichern konnte, war es auch für Mannschaftsführer Freddy Ehret ein Leichtes. Er schoss sich auf Platz vier und konnte sich mit ebenfalls 355 Ringen und damit persönlicher Saisonbestleistung gegen Timo Bode aus Rohrbach durchsetzen, der lediglich 318 Ringe traf. Christian Lais, der in der Setzliste für Hüttenfeld auf Rang zwei antrat, ärgerte sich am Ende, dass er seinen Punkt an seinen Gegner abgeben musste, da dieser nur zwei Ringe mehr erreichte. Mit 352:354-Ringen holte Dominik Marquardt diesen Punkt nach Rohrbach. Spannend machte es der in der Setzliste auf Platz eins schießende Hüttenfelder Daniel Wallisch, der sich für seinen Wettkampf Zeit nahm, was sich am Ende auszahlte. Während Axel Brunner, für Rohrbach sonst eine sichere Bank mit Ergebnissen zwischen 361 und 365 Ringen, nur 353 Ringe erzielen konnte, schaffte es Daniel Wallisch mit Serien zu 92, 92, 90 und 90 Ringen seinen Wettkampf konzentriert durchzuschießen. Das Nachwuchstalent konnte so mit 364:353-Ringen den dritten Einzelpunkt für Hüttenfelds Luftpistolenteam einfahren und zudem eine neue persönliche Bestleistung markieren. Mit einem Mannschaftsergebnis von 1426:1362-Ringen ging schließlich auch der Mannschaftspunkt an die SGH.

Mit diesem Sieg schob sich das Team vor den SV Rohrbach und wird damit höchstwahrscheinlich auch in der kommenden Saison in der Liga schießen.

Als Ersatzschützen für Hüttenfeld schoss Walter Dörr 333 Ringe. Ebenfalls als Ersatzschütze war Markus Mayer angetreten und konnte sich am Ende mit 326 Ringen auch über eine persönliche Bestleistung freuen. red