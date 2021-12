Luftgewehrschützen verlieren trotz guter Leistung

Hüttenfeld. Am letzten Wettkampftag des Jahres traten in der Kreisliga Bergstraße die Sportschützen der SG Hüttenfeld (SGH) gegen den Tabellenführer aus Viernheim an.

Für die Hüttenfelder standen die Chancen auf einen Sieg gegen den Spitzenreiter nach den letzten durchweg erfolglosen Wettkämpfen nicht besonders gut, was sich am Ende des Abends auch bestätigte. Trotz des zweitbesten Mannschaftsergebnisses aller Mannschaften, was für die Hüttenfelder selbst eigentlich erfreulich war, konnten sich die starken Viernheimer schließlich als Sieger beweisen. Mit 1446:1478 Ringen unterlagen die Hüttenfelder, während der SV Reichenbach gegen die PSG Zwingenberg mit 1430:1392 Ringen erfolgreich war. Für die SGH schoss Katharina Wallisch das beste Ergebnis der Begegnung mit 381 Ringen und zeigte damit weiterhin eine kontinuierlich starke Leistung. Cornelius Schürer mit 364 Ringen und Jugendschützin Trinity Eckhardt mit 357 Ringen ließen noch deutlich Luft nach oben. Ebenfalls schwach präsentierte sich Helmut Günther, der gleich zweimal die sechs traf und so am Ende nur 344 Ringe zum Mannschaftsergebnis beisteuern konnte. Beim SSV Viernheim löste Stefanie Kirschbaum-Harriman mit starken 379 Ringen Mannschaftsführer Raimund Bläß ab, der einen Ring weniger erzielte. Marc Schlosser traf 372 und Martin Höhnen beendete seinen Wettkampf mit 349 Ringen.

Hüttenfelds Luftgewehrschützen (v.r.): Zoe Rendl, Trinity Eckhardt, Timea Schneider, Cornelius Schürer und (verdeckt) Lyon Mayer. © Miriam Günther

Sehr erfreulich waren für die Hüttenfelder trotz der Niederlage allerdings die Ergebnisse ihrer Nachwuchsschützinnen, die in der Schülerklasse nur das 20-Schussprogramm absolvieren. Hier markierte Timea Schneider mit sehr guten 184 Ringen die Spitze, die sie mit zwei Serien zu je 92 Ringen erzielte. Auch Lyon Mayer zeigte mit 173 Ringen (87 + 86) eine stabil gute Leistung. Die Überraschung war jedoch Zoe Rendl, die erst seit zwei Monaten den Schießsport betreibt und mit 169 Ringen ihre bisherige persönliche Bestleistung schoss. Sehr beachtlich: die erste Serie beendete sie mit 89 Ringen.

Für die Hüttenfelder Luftpistolenschützen endet das Jahr mit einem Wettkampf am 23. Dezember in Bad König. Zu ihrem ersten Wettkampf im neuen Jahr erwarten die Gewehrschützen am 7. Januar 2022 die Mannschaft des SV Reichenbach. gün

