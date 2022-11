Luftgewehrschützen siegen

Hüttenfeld. Obwohl die Luftgewehrschützen der SG Hüttenfeld (SGH) beim Wettkampf gegen den SV „Hubertus“ Trösel auf ihren Mannschaftsführer Cornelius Schürer verzichten mussten, konnte sich die SGH am Ende über einen weiteren Sieg freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Katharina Wallisch, Timea Schneider und Trinity Eckhardt kamen drei starke Schützinnen aus dem eigenen Nachwuchs zum Einsatz. In der Mannschaft aus dem Gorxheimertal wurde mit Vanessa Schäfer, die 353 Ringe erzielte, ebenfalls eine junge Dame Mannschaftsbeste vor den Routiniers Walter Müller mit 348 Ringen und Armin Becker mit 345 Ringen. Tagesbeste wurde allerdings Katharina Wallisch, die für Hüttenfeld 376 Ringe vorlegte. Eine deutliche Leistungssteigerung nach intensiviertem Training in den vergangenen Wochen bescherte Trinity Eckhardt 371 Ringe. Timea Schneider komplettierte mit stabilen 365 Ringen das Mannschaftsergebnis zu 1112 Ringen, denen die Gäste nur 1046 Ringe entgegenhalten konnten. Helmut Günther erzielte als Ersatzschütze 356 Ringe für die SGH. Ebenfalls als Ersatzschützen, aber noch im 20 Schussprogramm für Schüler, traf Lyon Mayer 171 Ringe und seine Schwester Nele Mayer 149 Ringe. Damit führen die Hüttenfelder weiterhin die Tabelle vor dem SV Siedelsbrunn an, zu dem sie zum letzten Wettkampf am 16. Dezember in den Odenwald aufbrechen werden. Davor erwartet die SGH am Freitag, 2. Dezember, die Mannschaft aus Reichenbach, die als Tabellenletzter für die starke Hüttenfelder Mannschaft kein Problem sein sollte.

Zum fünften Saisonwettkampf in der Bezirksliga Starkenburg hatten Hüttenfelds Luftpistolenschützen die Mannschaft des SSV Viernheim zu Gast. In diesem Wettkampf ging es für die Hüttenfelder um nicht weniger als die Verteidigung von Tabellenplatz zwei gegen den direkten Verfolger. Auf der ersten Position schießend traf Willy Baumann auf Jürgen Knapp und musste seinen Punkt mit 341:359 abgeben. Auf der zweiten Position hatte Helmut Günther als Gegner den Routinier Norbert Schweidler. Trotz schwacher Leistung konnte sich Günther mit 341:335 Ringen den Punkt sichern. Daniel Wallisch, der im Hüttenfelder Team nach einem Patzer auf die dritte Position der Setzliste gerutscht ist, hatte in seinem Match gegen Rainer Deppner kein Problem, seinen Punkt mit 352:334 Ringen zu sichern. Auch Mannschaftsführer Freddy Ehret konnte mit 346:314 Ringen gegen Roman Husak seinen Punkt für Hüttenfeld gewinnen. Der Punkt für das beste Mannschaftsergebnis ging mit 1380:1342 Ringen ebenfalls an die Mannschaft der SGH. Als Ersatzschützen für die SG Hüttenfeld erzielten Walter Dörr 334 Ringe und Timon Schneider 319 Ringe.

Zum letzten Wettkampf in diesem Jahr erwarten Hüttenfelds Luftpistolenschützen mit dem SV Mossau den aktuellen Tabellenführer auf dem eigenen Stand im Sportpark „Am Hegwald“. Es ist noch nicht sicher, ob die Schützen aus dem Mossautal den Hüttenfeldern zwei Punkte mitbringen werden oder nur eine schöne Bescherung hinterlassen. Zum Saisonabschluss im nächsten Jahr fährt das Team dann zum SV Lorsch.

Am kommenden Sonntag, 4. Dezember, dreht sich von 11 bis 17 Uhr auf dem Schießstand der SGH nochmal alles in gewohnter Manier um die Jagd auf den Schokonikolaus. Alle Schießsportinteressierten sind zum traditionellen Nikolausschießen im Sportpark „Am Hegwald“ eingeladen. Nebenbei besteht die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen zu erholen. gün