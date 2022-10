Luftgewehrschützen mit Sieg

Hüttenfeld. Am zweiten Wettkampftag der diesjährigen Runde konnten die Luftgewehrschützen der SG Hüttenfeld an ihren ersten Sieg anknüpfen. Der SV Reichenbach blieb trotz Heimvorteil chancenlos und so konnten die Bergsträßer souverän zwei Siegpunkte einheimsen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da Mannschaftsführer Cornelius Schürer auf die schulbedingt verhinderte Juniorin Trinity Eckhardt verzichten musste, erhielt Jugendschützin Timea Schneider einen Platz in der Mannschaft, den sie sich mit ihrer Leistung im ersten Wettkampf durchaus verdient hatte. Tagesbeste Schützin der Begegnung wurde für die Hüttenfelder Katharina Wallisch, die 374 Ringe schoss. Timea Schneider debütierte mit 365 Ringen in der Wertung. Mannschaftsführer Cornelius Schürer traf einen Ring weniger und Helmut Günther kam als Ersatzschütze auf 352 Ringe. Ebenfalls als Ersatzschützen brachten der Schüler Lyon Mayer 176 Ringe und seine jüngere Schwester Nele, die erst vor rund vier Wochen vom Lichtgewehr auf das Luftgewehr umgestellt hat, 123 Ringe zur Auswertung. Für die Gastgeber im Lautertal wurde Walter Jost mit 356 Ringen bester Mannschaftsschütze. Sein Kollege Steven Hochgenug erzielte 342 Ringe und Markus Jost komplettierte das Team mit 329 Ringen. Als Ersatzschützen trafen Uwe Peter 323 Ringe, Wolfgang Meckel 303 Ringe und Peter Rausch 285 Ringe. Mit 1027:1103 Ringen sicherten sich Hüttenfelds Luftgewehrschützen die beiden Siegpunkte für ihr Konto.

Der Wettkampf war besonders für die drei Hüttenfelder Jugendschützen interessant, bot er ihnen doch eine kleine Zeitreise. Während auf dem heimischen Schießstand seit einigen Jahren nur noch auf elektronische Ziele geschossen wird, ist der Schießstand in Reichenbach noch mit Seilzuganlagen ausgestattet und geschossen wird auf die klassischen Scheibenstreifen. Diese Umstellung meisterten die Junioren letztlich aber mit Bravour. Selbst Nele Mayer, für die sowohl die Abläufe als auch das Schießen auf Scheibenstreifen gänzlich ungewohnt waren, ließ sich nicht beirren und konnte sich schnell an die Umstände anpassen.

Mehr zum Thema Fußball-B-Liga Riedrode weiterhin an der Spitze Mehr erfahren

Am Freitag, 4. November, erwartet das Luftgewehrteam von Cornelius Schürer mit dem SV Siedelsbrunn den punktgleichen Verfolger im Kampf um die Tabellenspitze. Ein spannender Wettkampf, bei dem es auf jeden einzelnen Ring ankommt, ist vorprogrammiert.

In der darauffolgenden Woche erwarten Hüttenfelds Luftpistolenschützen die Mannschaft der PSG Zwingenberg. Hier ist es mit der SG Hüttenfeld dann der Tabellenführer der Bezirksliga Starkenburg, der den Tabellenletzten zu Gast haben wird.