Luftgewehrschützen auf Kurs

Hüttenfeld. Auf dem Hüttenfelder Schießstand hatten die Luftgewehrschützen der SGH zuletzt die zweite Mannschaft des SV Reichenbach zu Gast. Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und entschieden den Wettkampf mit 1114:972 Ringen eindeutig zu ihren Gunsten. Mannschaftsführer Cornelius Schürer nominierte für die Mannschaft wie vor zwei Wochen Katharina Wallisch, Timea Schneider und Trinity Eckhardt. In der Mannschaft aus dem Lautertal schossen Markus Jost 337 Ringe, Steven Hochgenug 334 Ringe und Wolfgang Meckel 301 Ringe.

Tagesbeste im Sportpark „Am Hegwald“ wurde Katharina Wallisch, die für Hüttenfeld 383 Ringe erzielte. Timea Schneider stellte ihr Leistungsvermögen mit 372 Ringen unter Beweis. Trinity Eckhardt hatte einen weniger guten Tag und steuerte so am Ende 359 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei. Als Ersatzschütze schoss Cornelius Schürer mit 372 Ringen sein bisher bestes Saisonergebnis, während Helmut Günther mit seinen 334 Ringen weit unter seinen Möglichkeiten blieb. Ebenfalls als Ersatzschützen, aber noch im 20 Schussprogramm für Schüler, trafen Lyon Mayer 173 Ringe und seine Schwester Nele Mayer 140 Ringe.

Hüttenfelder Frauen-Power (v.l.): Katharina Wallisch, Trinity Eckhardt und Timea Schneider besiegten den SV Reichenbach. © Miriam Günther

Die Hüttenfelder führen damit weiterhin die Tabelle ohne einen Verlustpunkt an, womit der Aufstieg in die Bezirksklasse Bergstraße 1 in greifbare Nähe gerückt ist. Allerdings hat der Tabellenzweite seine Leistung in den letzten Wettkämpfen kontinuierlich gesteigert, so dass das Team von Cornelius Schürer beim letzten Saisonwettkampf am Freitag, 16. Dezember, noch mal ein starkes Mannschaftsergebnis benötigt, um die Saison ungeschlagen als Aufsteiger beenden zu können.

Bei Hüttenfelds Luftpistolenschützen war die Mannschaft des SV Mossau zu Gast im Sportpark „Am Hegwald“. In diesem Wettkampf ging es für die Hüttenfelder um nicht weniger als um die Tabellenführung gegen den bisherigen Ersten aus dem Mossautal. Auf der ersten Position schießend traf Daniel Wallisch auf Jan Sponagel und konnte, trotz zwei Sechsen, mit hervorragenden 364:359 Ringen seinen Einzelpunkt gewinnen. Desaströs verlief das Schießen für Helmut Günther: Mit 325 Ringen hatte er gegen Joshua Schwinn, der 347 Ringe geschossen hat, keine Chance und musste seinen Punkt abgeben. Auch Willy Baumann fand nicht zu seiner Trainingsform und musste sich am Ende mit 342:351 Ringen seinem Gegner Marco Ruhmann geschlagen geben. Mannschaftsführer Freddy Ehret, der derzeit sehr stabil schießt, sicherte mit 348:332 Ringen gegen Henri Stephan den zweiten Punkt aus den Einzelbegegnungen. So wurde der Wettkampf am Ende nochmal richtig spannend, da nun Einzelergebnisse addiert werden mussten. Hier konnte Mossau dann schließlich mit 1389:1379 Ringen den Mannschaftspunkt für sich sichern und bleibt damit ungeschlagener Tabellenführer, während die Hüttenfelder ihre erste Niederlage wegstecken mussten. Als Ersatzschützen für die SG Hüttenfeld erzielte Walter Dörr erneut 334 Ringe und Timon Schneider 304 Ringe. Ihren letzten Wettkampf haben die Pistolenschützen nach der Weihnachtspause am 11. Januar in Lorsch. Bis dahin überwintern sie auf dem zweiten Tabellenplatz.

Neben dem Wettkampfbetrieb ist pünktlich zu Nikolaus das diesjährige Nikolausschießen zu Ende gegangen. Mit 61 Teilnehmern, die 90 Schokoladenmänner mitnehmen konnten, war der Ansturm deutlich geringer als in der Zeit vor Corona. Trotzdem freuten sich Hüttenfelds Sportschützen über den Zuspruch, hatten doch neben vielen Stammgästen auch neue Schießsportinteressierte den Weg zum Schießstand gefunden. Helmut Günther, der die Sportschützenabteilung leitet, war besonders dankbar dafür, dass die Aktiven des Vereins und insbesondere die Jugendschützen die Veranstaltung durch ihre Hilfe in diesem Jahr wieder möglich gemacht haben, ist es doch mittlerweile gar nicht mehr so leicht, helfende Hände zu finden. Ein Dank galt auch den Müttern der Jugendlichen, die sich um das leibliche Wohl der Gäste gekümmert haben. gün