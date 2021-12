„Lucky Luke“ prüft „Team Busse“

Lampertheim. Die Brüder Alexander und Steven Busse können als Trainer stolz über die erste Gürtelprüfung im Bereich Kickboxen beim „Team Busse“ berichten. Das Team Busse ist eine Abteilung vom Kanu-Club in Lampertheim, die es seit Februar 2020 gibt. Knapp 100 Mitglieder verschiedener Altersgruppen trainieren derzeit bei ihnen Kickboxen. „Rund die Hälfte der Athleten trafen sich jüngst, um dem begehrten schwarzen Gürtel einen Schritt näher zu kommen“, sagt Alexander Busse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Starkes Team: Dennis Haddad, Alexander (l.) und Steven Busse (r.). © Busse

Der Weltmeister im Kickboxen erklärt dazu, dass der Schwarzgurt einem Prüfling nach bestandener erster Meistergradprüfung überreicht wird. Als Prüfer stand der Profikämpfer Dennis „Lucky Luke“ Haddad vom Team Black Scorpions zur Seite. Die teilgenommenen Schützlinge der Trainer-Brüder haben tolle Erfolge erzielt. Sie tragen jetzt farbige Gurte, entweder in Weiß-Gelb oder Gelb. Sowohl die kleinen Sportler ab sechs Jahren als auch die Erwachsenen zeigten während den Prüfungen ihr Erlerntes in einem sportlichen und einem theoretischen Teil. „Neben einem Warm-up mit Koordinations- und Kraftübungen wurden im Sportteil die Grundstellung, Hand- und Fußtechniken sowie Selbstverteidigungsübungen geprüft“, erläutern Alexander und Steven Busse. Und beschreiben die Theorie: „Die Anforderungen für die weiß-gelben und gelben Gürtel für die Kids waren beispielsweise, dass sie ihre Anschrift und die Notrufnummern auswendig wissen mussten. Die Erwachsenen hingegen mussten den Begriff Hilfsbereitschaft definieren und ein Beispiel hierfür nennen.“

Den Trainern gehe es darum, ihren Mitgliedern alle Möglichkeiten zu bieten, dass sie ihr Können und ihre Fortschritte in Prüfungssituationen abbilden können, selbst wenn sie für einen Sieg nicht in den Ring treten möchten. „Wir Brüder sind stolze Träger des schwarzen Gürtels im Kickboxen und Taekwondo und finden, dass diese kürzlich stattgefundene Prüfung der Vereinsmitglieder die Basis für weitere Erfolge gründet. Außerdem werden die Kampfsportler dazu motiviert, immer dranzubleiben und fleißig zu trainieren, um auch einmal einen Schwarzgurt zu tragen und einen Weltmeistertitel für sich zu gewinnen.“ Diese Erfolge seien der Traum in der Karriere eines Kampfsportlers.