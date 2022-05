Louis Lay ist Vizemeister

Hüttenfeld. Bei den Deutschen Meisterschaften der Ringer in der Altersklasse der Junioren (17 bis 20 Jahre) konnte der Hüttenfelder Louis Lay, der für die SVG Nieder-Liebersbach an den Start ging, die Silbermedaille in der Klasse bis 72 Kilogramm im griechisch-römischen Stil entgegennehmen. Der KSK Neuss war Ausrichter der Meisterschaften in dieser Stilart.

Louis Lay musste gleich gegen den starken Jan Wolfanger vom ASV Hüttigweiler antreten. Es entwickelte sich ein heißer Kampf, bei dem der Liebersbacher aber die deutlicheren Akzente setzen konnte und knapp mit 2:1 Punkten siegte. In der zweiten Runde war der Württemberger Henrik Roos (SV Ebersbach) ebenfalls ein gleichstarker Gegner. Louis musste erneut über die volle Distanz von sechs Minuten gehen und konnte am Ende mit 5:1 Punkten gewinnen. Klarer war dann der Ausgang im Halbfinale gegen Henning Prütz (RSV Frankfurt/Oder/Brandenburg), den er bereits nach knapp zwei Minuten technisch überlegen mit 9:0 besiegen konnte.

Im Finale gab es dann eine Neuauflage des Finalduells vom Brandenburg-Cup gegen den bereits im Nationalkader eingesetzten Aaron Bellscheidt vom KSK Neuss. Nach verhaltenem Beginn wurde Aaron aggressiver und nutzte die erste Passivität von Louis zu zwei Wertungen aus der Bodenlage. Das bedeutete die 5:0-Führung des Gegners. Der Favorit verteidigte nach der Pause die Führung geschickt und beendete technisch überlegen den Kampf nach 5:11 Minute mit 8:0.

Doch der Gewinn der Silbermedaille für Louis Lay (nach Bronze in der B-Jugend 2017 und Bronze bei den Junioren 2021) ist ein herausragender Erfolg. Louis Lay bewies damit, dass er weiter zur deutschen Spitze in seiner Altersklasse gehört. ron