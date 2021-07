Los Amigos erhalten Sozialpreis

Lampertheim. Es ist zu einer guten Tradition geworden: Seit 2014 kürt die Jugendorganisation der SPD im Kreis Bergstraße Initiativen oder Vereine, die sich in besonderer Weise als „integrativ, sozial oder bildungsorientiert“ hervortun. „Voraussetzung ist, dass das Projekt ehrenamtlicher Natur, dauerhaft angelegt und im Kreis Bergstraße aktiv ist sowie kein wirtschaftlicher Profit aus der Tätigkeit geschlagen wird“, berichtet der Vorstand der Bergsträßer Jungsozialisten.

Nach Sichtung der eingegangenen Vorschläge hatten sich die Jusos bereits im vergangenen Jahr für zwei Preisträger entschieden, Corona und der erneute Lockdown schoben allerdings einem Treffen in Präsenz lange einen Riegel vor. Jetzt, bei weiterhin niedrigen Fallzahlen, nutzten die Jusos die Chance und trafen sich in kleiner Runde und mit Abstand bei den beiden zu ehrenden Vereinen zur Sozialpreisübergabe. Für ihr soziales Engagement wurden der Boxclub KSC Bensheim und der Lampertheimer Verein Los Amigos ausgezeichnet.

Hilfe für kranke Kindern in Peru

Der Verein Los Amigos begann als Arbeitsgemeinschaft am Lampertheimer Lessinggymnasium und ist inzwischen ein eingetragener Verein geworden. Seit 20 Jahren unterstützen die Los Amigos kranke Kinder in Peru. Die gesammelten Gelder, die von Schülern beim Verkauf von Kaffee und Kuchen oder durch das Veranstalten von Partys erwirtschaftet werden, gehen an das einzige staatliche Kinderkrankenhaus Perus, dem Hospital del Niño. „Dort fehlen vor allem Beatmungsgeräte, aktuell mehr denn je“, erklärt Lara Strubel, die seit ihrer Schulzeit das Projekt unterstützt. Die Corona-Pandemie verschärfe nicht nur die Situation vor Ort, sondern erschwere zudem das Sammeln von Spenden, da der Verein auf den Kontakt zu Menschen angewiesen ist. Daher helfe aktuell jeder Cent, wie die Los Amigos erzählen.

Bei beiden Übergabetreffen waren die Jusos sich sicher: Der Preis und die damit verbundene Spende sind in guten Händen. „Wir wollen Mut zu gesellschaftlichem Engagement in jeglichen Bereichen der Gesellschaft machen und gelungene Beispiele gelebter Solidarität und Mitmenschlichkeit besonders hervorheben und zum Nach- und Mitmachen aufrufen“, erklärt der Vorstand der Jusos Bergstraße.

Die nächste Sozialpreisausschreibung plant die Jugendorganisation noch in diesem Jahr vorzunehmen. red