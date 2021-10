Lösung für alle gesucht

Hüttenfeld. Erst wollte er das Thema in einer Bürgermeistersprechstunde abhandeln. Doch jetzt will sich Bürgermeister Gottfried Störmer den Fragen von Anwohnern an der Tabakscheune in Hüttenfeld bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung stellen. Sie findet am Mittwoch, 6. Oktober, 17 Uhr, im Bürgerhaus statt. Bei der Veranstaltung geht es um die Nutzungsänderung der denkmalgeschützten Scheune. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates war es dabei zu Kontroversen zwischen der Anwohnerschaft und dem Lampertheimer Verwaltungschef gekommen.

Wie berichtet, kann laut Störmer von einem Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes nicht die Rede sein. Die Anwohner hatten unterdessen Pläne eines Mannheimer Architekten präsentiert, die auf der Grundlage einer Nutzungsänderung beruhen. Demnach soll die Scheune in einen neuen Mehrfamilien-Wohnkomplex integriert werden. Störmer musste in der Sitzung unter dem Druck durch einige Fragesteller einräumen, dass er von Plänen zur Nutzungsänderung seit geraumer Zeit gewusst hat. Unter den Anwohnern hatte das für Verdruss gesorgt, weil diese sich erst kurzfristig informiert über solche Pläne zeigten.

„Fakt ist, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht“, teilt Bürgermeister Störmer nun in einer Pressemitteilung mit. Der Denkmalschutz sei auch nicht aufgehoben worden. Damit dürfe die Scheune nicht abgerissen werden. Vielmehr plane der Eigentümer, Wohnungen in die bereits bestehende Struktur der Scheune zu errichten. „An der Größe des Gebäudes ändert sich nichts. Es wird auch nicht abgerissen. Es liegen lediglich Abbruchgenehmigungen für ein landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude im vorderen Teil der Scheune und für einen Dachüberbau an der Seite der Scheune vor“, so Störmer. Die Denkmalschutzbehörde des Kreises billige das aufwendige Sanierungsprojekt und den damit gesicherten Erhalt eines zeitgeschichtlichen Denkmals.

Zum Zeitpunkt der ersten Anfrage des Ortsbeirates Hüttenfeld im August 2020 habe dem Bauamt der Stadt Lampertheim durch das Kreisbauamt als Genehmigungsbehörde noch keine Information zu einer solchen Nutzungsänderung vorgelegen. Ende November 2020 sei die Verwaltung dann vom Kreis über einen Bauantrag beziehungsweise eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung der denkmalgeschützten Scheune informiert worden. Daraufhin habe am 2. Februar dieses Jahres ein Treffen zwischen dem Eigentümer und dem Bürgermeister vor Ort stattgefunden. „Solche Treffen sind nichts Außergewöhnliches, da die Eigentümer abklopfen wollen, welche Möglichkeiten sie auf dem erworbenen Grundstück haben“, so Störmer. Hauptsächliches Thema des Treffens sei die Stellplatzproblematik gewesen.

Teilweise Abbruchgenehmigung

Mitte Februar sei die Stadt über den geplanten Abbruch des landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäudes im vorderen Teil der Scheune informiert worden. Hierzu habe die Verwaltung auf den Denkmalschutz, auf mögliche Altlasten sowie auf die Einhaltung der Stellplatzsatzung hingewiesen. Ende März sei dem Eigentümer vom Kreisbauamt als Genehmigungsbehörde die Abbruchgenehmigung für das landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude im vorderen Teil der Scheune erteilt worden.

Ende Mai habe die Stadtverwaltung nach Abfrage des Kreisbauamtes ihr Einvernehmen für die Nutzungsänderung der denkmalgeschützten Scheune erteilt. Im weiteren Prozess seien die unmittelbaren Anwohner um ihr Einvernehmen gebeten worden. Mit dieser Anfrage seien den Bürgern auch erste Entwürfe des geplanten Wohngebäudes zugegangen. Erst wenn alle Beteiligten abgefragt worden seien und keine Bedenken mehr bestünden, könne das Kreisbauamt den Bauantrag genehmigen.

„Die Anwohner können die Anfrage des Kreisbauamtes nutzen, um ihre Bedenken zu äußern“, so Bürgermeister Störmer. „Am Ende möchten wir eine für alle Parteien, sprich die Anwohner, den Eigentümer sowie die Bürger Hüttenfelds akzeptable Lösung finden.“ Eines sei klar: „Wir brauchen dringend Wohnraum. Und wenn wir keine neuen Flächen verbrauchen wollen, müssen wir auch Bestandsgebäude nutzen.“ Als positives Beispiel sieht Störmer hier das ehemalige Jagdschloss in Neuschloß. Dort würden ebenso im bestehenden, denkmalgeschützten Gebäude Wohnungen geschaffen.