Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet wurde auch der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) in Lampertheim am Montagabend alarmiert – und um Unterstützung gebeten. In einer kurzfristig anberaumten Großaktion haben daraufhin zehn Helfer einen Lastwagen mit Hebebühne freigeräumt, um ihn für Transportfahrten nutzen zu können.

