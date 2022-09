Liederabend mit Verstärkung

Hofheim. Bei freiem Eintritt hatte der Männergesangverein „Sängerquartett-Liederkranz“ einen Liederabend im Bürgerhaus auf die Beine gestellt. Der Zuspruch an Besuchern übertraf sämtliche Erwartungen der Verantwortlichen, das an diesem Abend von so vielen Protagonisten gebotene Repertoire konnte sich mehr als sehen lassen. Denn das „Quartett“, wie es im Sprachgebrauch liebevoll genannt wird, trat keinesfalls als Alleinunterhalter auf. Der von Herbert Ritzert geleitete Männerchor hatte sich weitere befreundete Chöre eingeladen, die zahlreiche Kostproben ihres Könnens gaben.

Den Beginn machten dabei selbstverständlich die Gastgeber mit dem Beitrag „Es strahlt die Welt“, bevor Quartett-Chef Gerd Bauer zur offiziellen Begrüßung schritt. Mit dem „Hammerschmied“ und „Dona Maria“ traf das Quartett den Geschmack des Publikums und ebnete dem Gesangverein Cäcilia/Sängerrose aus Lampertheim („Griechischer Wein“, „Bella Chiao“) sowie dessen Frauenchor Swinging Rose mit Werken in englischer Sprache wie „Fort he longest time“ und „We are the world“ und „Sweet dreams“ unter der Leitung von Frank Eigelstorfer den Weg.

Herbert Ritzert brachte mit dem von ihm ebenfalls geleiteten MGV 1902 Bürstadt einen weiteren Verein mit ins Bürgerhaus, der sich in drei Chöre unterteilte, damit verbunden die Stücke „Gut wieder hier zu sein“, „Für alle“, „Habanero“ und das bekannte „Schuld war nur der Bossa Nova“. Der unter der Leitung von Dirigent Klaus Boxheimer stehende Gesangverein Concordia Abenheim hatte eine ganze Bandbreite von Liedern mit „über den Rhein“ gebracht, darunter „Ei, Mädchen vom Lande“, „Allerschönster Engel“ oder etwa „The lion sleeps tonight“. Mit zwei Chören war der MGV Sängerlust aus Bürstadt mit dabei. Sowohl der Frauenchor als auch der Männerchor stehen unter der Leitung von Heiko Gündling. Der Auftakt des Frauenchores mit „Näher mein Gott zu dir“ hatte einen eher ernsthaften Charakter. Der Männerchor spannte den Bogen über das bekannte „Handwerkers Abendgebet“ hin zur Feststellung „Ein Bier, das macht den Durst erst schön“. Der Abschluss gebührte den Gastgebern, die mit den eher bedächtigen anmutenden Beiträgen „Abendfrieden“ und „Wenn der Tag zu Ende geht“ für einen ruhigen Ausklang sorgten.

Doch damit nicht genug, sämtliche Männerstimmen aller Chöre sorgten für ein atemberaubende Finale und brachte das Bürgerhaus schier zum Beben. Nicht zu vergessen, wohltuende Grußworte richtete während des von Rolf Philippi bestens moderierten Konzertes noch der Erste Stadtrat Marius Schmidt ans Publikum. „Ein bombastischer Abend, wir hatten nicht erwartet, dass es so gut wird“, freute sich Rolf Philippi über die hohe Qualität an Beiträgen und den tollen Zuspruch, „es hat richtig Spaß gemacht“. Um die Bewirtung kümmerte sich die Bürgergemeinschaft Hofheim, so dass sich die Quartettler ganz auf ihre Gesangsbeiträge konzentrieren konnten. fh