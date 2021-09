Lieblingsorte gesucht

Lampertheim. Das Stadtmarketing Lampertheim ruft alle Lampertheimerinnen und Lampertheimer auf, sich an einem Fotowettbewerb der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt zu beteiligen. Unter dem Motto „Hierher komme ich gerne!“ werden Lieblingsorte in den Innenstädten und Ortskernen in der Region gesucht. Teilnehmer können bis 31. Oktober bis zu drei Fotos einreichen und sollten auch die Geschichten oder Ideen dahinter mitteilen. Eine Jury aus ehren- und hauptamtlichen IHK-Mitglieder sowie einem professionellen Fotografen wählt aus den Wettbewerbsbeiträgen Bilder für eine Wanderausstellung und eine regionale Bilddatenbank aus und entscheidet über fünf Preisträger. Der erste Preis ist ein Gutschein für eine Fotoausrüstung im Wert von 800 Euro. Außerdem wird über die Facebook-Seite der IHK Darmstadt ein zusätzlicher Publikumspreis vergeben. Das Stadtmarketing wird eine Auswahl der Lampertheimer Motive auf seiner Homepage präsentieren. red

