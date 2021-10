Lichtobjekte aller Art

Lampertheim. Das London Pub wartet am kommenden Wochenende wieder mit einer Veranstaltungen auf. Am Samstag, 30. Oktober, ab 19 Uhr wird die Ausstellung zum Thema „Es werde Licht“ eröffnet. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist auch auch am Sonntag, 31. Oktober, ab 16 Uhr zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Künstler und Kunsthandwerkern zeigen Lampen und Lichtskulpturen im Lokal und im Garten des London Pub. Die Ausstellungseröffnung am Samstag wird untermalt mit Musik und Wortbeiträgen von Hans Materna und Friedrich Hackstein.

Mercedes Borkenhagen zeigt Fotoarbeiten, Willi Hanf Malerei. Rosi Schlesinger hat Zwergenhäuschen mitgebracht. Patricia Schenkel zeigt Lichtobjekte aus Holz. Matthias Braun stellt Flaschen und Leuchten aus, die er gestaltet hat. Armin Hubert bringt Lichtobjekte aus verschiedene Materialien mit ins London Pub. Auch Simone Kamm zeigt Lichtobjekte aus handgeschöpftem Papier aus Spargelschalen. Und Gastgeber Friedrich Hackstein hat Lichtobjekte aus Rebhölzern und Fassdauben zu der Ausstellung beigesteuert.

Es gelten die 3G-Regeln. Entsprechende Nachweise sind am Einlass vorzuzeigen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2