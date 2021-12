Licht strahlt in der Kirche wie zu Hause

Lampertheim. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Menschen an Heiligabend in die Kirchen geströmt, aber mit der Ausbreitung des Virus hat sich das geändert. Doch weil für viele an Weihnachten der Kirchgang einfach dazu gehört, informierten sich die Interessierten auch in diesem Jahr, wo Gottesdienste stattfinden würden und welche Corona-Regeln dabei gelten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Besuch der Gottesdienste und Kurzandachten in der Domkirche war eine Online-Anmeldung mit Platzreservierung erforderlich, und es galt die 3G-Regel. Die entsprechenden Nachweise mussten den kontrollierenden Kirchenvorstehern der Evangelischen Lukasgemeinde beim Betreten vorgezeigt werden. Außerdem mussten alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sogar die Kinder während des Krippenspiels.

Mit Anmeldung war der Besuch in der Domkirche (links) möglich. Die Martin-Luther-Gemeinde hatte ihr Weihnachtsprogramm komplett ins Digitale verlegt. © Rosi Israel

„Weihnachten neu erleben“ lautete das Motto in der Domkirche mit vier Andachten am Heiligabend und zwei Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen, die die Pfarrerinnen Sabine Sauerwein und Kaja Kaiser sowie die Kantorin Heike Ittmann gestalteten. „Wir freuen uns, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Wir können singen und Gott loben, wenn auch mit Maske“, sagte Sauerwein.

Zum Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ machten sich mehrere Mädchen und ein Junge des Kindertages der Lukasgemeinde bereit, um mit Kerzen die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium zu erzählen. Dafür hatte Holger Schinz-Sauerwein verschiedene Kerzen angezündet, die die jungen Darsteller vorsichtig zum Altar, oberhalb der Krippe, trugen und dort aufstellten. Das warme, flackernde Kerzenlicht erhellte den Altarraum und sorgte für eine anheimelnde Stimmung. So wirkte das Weihnachtslicht, das vom Jesuskind in der Krippe ausgeht, auch in Lampertheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das Jesuskind bringt uns Licht in die Herzen“, betete die Lukaspfarrerin. Gemeinsam mit den Andachtsbesuchern wurde das berühmte Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ gesungen. Und weil das weltweit bekannteste Weihnachtslied „Stille Nacht“ die Friedensbotschaft enthält und das Weihnachtsbrauchtum beschreibt, spielte und sang kurz darauf Organistin Heike Ittmann dieses Lied und zog die Andachtbesucher in ihren Bann. Sauerwein machte aufmerksam: „Die Kinder haben das Weihnachtslicht angezündet, die Hirten sind da und der Engel, der zu ihnen sagt: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll. Heute ist euch der Retter geboren, er ist der Christus.“

Die Lukaspfarrerin empfahl den Besucherinnen und Besuchern, sich über kleine Dinge zu freuen, wie über das Zusammensein. Sie dankte den Engagierten hinter den Kulissen, wie dem Kirchenvorstand, den Gemeindeengeln und den Küstern Hans Gierlich und Karl Volk. Vor der Domkirche war eine Weihnachtsbude aufgestellt worden, die von zahlreichen Gottesdienstbesuchern angesteuert wurde. Karl Volk und Daniel Lenz gaben das Friedenslicht weiter, mit fröhlichen Wünschen zum Fest.

Bei Luther alles digital

Die Martin-Luther-Gemeinde mit Pfarrer Ralf Kröger kam auch in diesem Jahr digital zu den Menschen nach Hause. Pfarrer Kröger hielt eine Vielzahl an Videoandachten und Mutmachworte auf der Homepage der Gemeinde bereit. Schon Anfang Dezember hatte Kröger bekanntgegeben, dass sich der Kirchenvorstand aufgrund der Corona-Situation entschlossen hatte, nur online Gottesdienste zu feiern. Doch der Pfarrer verbreitete auch Hoffnung und Zuversicht: „Wir feiern trotz allem zusammen Gottesdienst und Sie sind herzlich eingeladen, über die Zoom-Plattform oder den YouTube-Kanal der Gemeinde teilzunehmen.“

An Heiligabend konnten Interessierte und Gläubige drei Gottesdienste und am ersten Feiertag einen digital erleben und mitfeiern: um 15 Uhr beispielsweise ein modern und aufwendig gestaltetes Krippenspiel mit 23 Kindern unter der Leitung von Michaela Fröhlich und Helmut Schollmeier.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Weil Jesus geboren ist, feiern wir Weihnachten“, ließ Kröger über Gottes Sohn hören. Es sei schon richtig doof, in diesem Jahr wieder vor leeren Kirchenbänken zu stehen, bedauerte Kröger. Er empfahl: „Zündet zu Hause eine Kerze an und spürt, wie Weihnachten wird.“ Kröger bedankte sich bei allen Helfern, die diese Veranstaltung ermöglichten.

Matthias Karb hatte am Spieltisch der Orgel Platz genommen und griff in die Tasten. Spielend und singend intonierte der Musiker das Weihnachtslied „Kommet, ihr Hirten“. Michaela Fröhlich fungierte im Spiel als Nachrichtensprecherin des Norddeich-Fernsehens. Das Highlight der Tagesschau war das bedeutende Ereignis, Jesus Geburt, in Bethlehem. Für die aktuelle Meldung schaltete Fröhlich zur Reporterin Friederike Jansen. Josef wurde als Zimmermann und Maria als die seine Frau vorgestellt. Der Engel Gabriel sprach zu Maria: „Du wirst einen Sohn bekommen.“ Und neugierig wie Reporterinnen sind, fragte Jansen, wie man Engel werde? Doch der antwortete nur: „Engel Raphael ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.“