Licht in dunkler Zeit

Lampertheim. Für viele Menschen gehört zur Adventszeit auch die Musik. Normalerweise finden in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Konzerte in Lampertheim statt und der Kulturliebhaber hat die Qual der Wahl. Aber wenn in der Zeit der Corona-Pandemie überhaupt Konzerte stattfinden können, so sind diese nicht gut besucht. Für Schülerinnen und einen Schüler der Musikschule Lampertheim wurde die Martin-Luther-Kirche am Samstagabend zur Bühne.

In adventlicher Atmosphäre lehnten sich die Angehörigen zurück und fanden während der Musikstücken Besinnung und Ruhe. Sie drückten ihrem Nachwuchs die Daumen, denn in den vergangenen Monaten hatten die Musikschüler hauptsächlich online musiziert. Auch wenn diese Art von Proben einen Boom erlebte: Für die Instrumentalisten der Musikschule war die Konzertabstinenz nicht die perfekte Lösung, wie von den Musiklehrerinnen zu erfahren war. Das Streich-Konzert, ausgetragen von den Jugend- und Kammerorchestern, stand unter der Leitung von Susanne Weinacker beziehungsweise Iveta Schober. Die Musikpädagoginnen erklärten jeweils die musikalischen Werke und porträtierten kurz die Komponisten.

„Die Organisatorinnen haben die 2 G-Regelung bei den Proben und heute bei der Aufführung sehr gut umgesetzt“, lobte Joachim Sum, Leiter der Musikschule. „Wir haben im Mai begonnen zu proben“, erklärte Weinacker, Fachkraft für Streichinstrumente. Sie wies darauf hin, dass im Jugendorchester nur die drei Schwestern Jasmin, Nura und Ranja Magahed beim Musizieren nebeneinander stehen dürfen.

Hahn im Korb

Außerdem stellte Weinacker Dane Ehret vor. Auf seinem Violoncello spielend, war der Hüttenfelder sozusagen Hahn im Korb. Die Leiterin des Streicherensembles ließ aber auch wissen, dass die Musizierenden nicht mehr über Routine verfügten, da das Zusammenspiel lange Zeit auf Eis lag oder vor dem Bildschirm erfolgte. Doch die Zuschauenden waren begeistert und genossen die konzertanten Darbietungen. „Wir wollen Sie erfreuen“, so die Botschaft von Weinacker an das Publikum. Und schon erklang vom Jugendorchester die Ouvertüre zu Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck.

Nach dem Concerto grosso für zwei Violinen beeindruckten als Geigerinnen Jasmin und Nura Magahed. Es folgten Ausschnitte aus bekannten Opern, wie aus Verdis „Nabucco“ und Mozarts „Zauberflöte“. „Mit Händels barockem Stück Air möchten wir Sie in eine feierliche Adventsstimmung versetzen“, wünschte sich Weinacker und die Musikerinnen und der Musiker begeisterten mit dem liedhaften Instrumentalstück.

Dann übernahm Iveta Schober die Leitung ihres Lampertheimer Kammerorchesters. Das ließ Antonio Vivaldi hochleben. Der venezianische Komponist und bedeutende Violinist des Barock habe bekannte Werke geschaffen, die durch ihren rhythmischen Schwung besonders beliebt seien. Damals seien Musikliebhaber aus Nah und Fern herbeigeströmt, um die Musik zu erleben. „Unser Kammerorchester feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen“, verkündete Schober und freute sich über den Applaus der Besucher. Bei Vivaldis Konzert g-Moll für Violine und Orchester übernahm Chiara Metzner den Part der Solovioline. Mit Schwung und Eleganz spielte Metzner im Vordergrund. Die talentierte Violinistin faszinierte mit leidenschaftlichem Spiel.

Die Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy sei eine Quelle der Freude, schwärmte Schober. Sie hoffte, dass das vom Kammerorchester dargebotene Menuetto aus der Streichersinfonie Nr. 8 D-Dur des deutschen Komponisten der Romantik etwas Licht in die dunkle Zeit bringe. Kräftiger Beifall honorierte die Arbeit der Musikpädagoginnen und ihrer Schützlinge.