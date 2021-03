Lampertheim. Was wäre, wenn? Diese Frage hat sich David Weiß in den vergangenen Monaten oft gestellt. Hätte etwa der junge Mann am Groß-Rohrheimer Kiessee überleben können, wenn der Rettungsweg nicht durch Falschparker versperrt gewesen wäre? Wäre eine junge Frau noch am Leben, wenn nicht ständig Autos das Rettungsfahrzeug auf dem Weg ins Krankenhaus behindert hätten?

AdUnit urban-intext1

„Bei solchen Einsätzen geht es um Sekunden“, weiß er. Denn der erst Siebzehnjährige ist für die DLRG Lampertheim im Einsatz. Am Lessing-Gymnasium hat der Zwölftklässler nun ein Kamera-System entwickelt, das die Strafverfolgung solcher Delikte revolutionieren könnte.

Schulpreis fürs Gymnasium Das Lessing-Gymnasium erhielt beim diesjährigen „Jugend forscht“-Wettbewerb einen Schulpreis für die „Kontinuität und Hochkarätigkeit“ seiner Beiträge seit 2013. Das Gymnasium befindet sich ferner in der Re-Zertifizierungsphase für das nationale Exzellenz-Netzwerk „MINT-EC“. Der Titel kennzeichnet Schulen mit „hervorragendem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Profil“. Das LGL trägt diese Auszeichnung seit 2007. ksm

Der Clou an seinem System: Ist das Sondersignal eines Einsatzwagens aktiviert, scannt das Gerät automatisch den Verkehr und die Kennzeichen der Fahrzeuge davor. Ab einer entsprechend voreingestellten Blockade-Zeit macht die Kamera Aufnahmen mit Datum und Dauer der Blockade. Zurück in der Station, könnte das von Weiß entwickelte Programm das Bildmaterial automatisch an die zuständigen Polizeibehörden übermitteln.

Zeitaufwendiges Sichten

Bei bisherigen Dash-Cams müssten, erklärt der Schüler, Einsatzkräfte erst stundenlanges Material sichten, um etwaige Vergehen zur Anzeige bringen zu können. Das ist in der Praxis viel zu zeitaufwendig – ist die Polizei nicht ebenfalls vor Ort, kommt es selten zu einer tatsächlichen Anzeige.

AdUnit urban-intext2

Den Wert seines Projekts hat auch die Jury des Wissenschafts-Wettbewerbs „Jugend forscht“ erkannt: Der LGL-Schüler erhielt dafür vor kurzem im Regionalentscheid Bergstraße den ersten Preis in der Kategorie „Arbeitswelt“ und hat sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert.

Während für viele die Hürde des rein digitalen Formats des Wettbewerbs in diesem Jahr zu hoch war, hat sich David Weiß nicht von seiner Idee abbringen lassen. Denn in Deutschland drohen denen, die Rettungskräfte behindern, zwar harte Strafen. Allein an der Umsetzung hapert es.

AdUnit urban-intext3

Diese Erfahrung hat der Schüler schon selbst gemacht. Etwa beim Badeunfall in Groß-Rohrheim im vergangenen Jahr, bei dem die Rettungsarbeiten erheblich behindert wurden. Schlimmer noch: Einsatzkräfte mussten damals sogar mit Gaffern und Behinderern diskutieren, sollen sogar beschimpft worden sein. Von ähnlichen Erfahrungen haben die Rettungskräfte in Lampertheim schon mehrfach bei Versammlungen berichtet. Im Jahr 2019 gab es laut Polizeilicher Kriminalstatistik über 1500 angezeigte Übergriffe auf Rettungskräfte. Um auch gegen Dinge außerhalb des fließenden Verkehrs vorgehen zu können, ist Weiß‘ Kamera hinter der Windschutzscheibe abnehmbar und kann zur manuellen Kamera umfunktioniert werden. Einen Prototyp hat er mit Unterstützung von Marco Knecht, seinem Lehrer-Mentor am LGL bereits hergestellt und ausprobiert. „Das ist ein beeindruckendes Projekt, weil davon Menschenleben abhängen“, lobt der Lehrer.

Patentantrag gestellt

AdUnit urban-intext4

Bleibt nur die Frage: Warum gibt es solche Systeme nicht schon längst? Der Weg zu einer Realisierung scheint aktuell noch weit. Genau wie bei „Jugend forscht“, wo eine wissenschaftliche Arbeit und Präsentationsfähigkeiten zählen, sei nun Expertise abseits der Forschung gefragt. Einen komplizierten Patentantrag hat der Siebzehnjährige schon auf eigene Faust geschrieben und eingereicht. Die Entscheidung über die Zulassung kann allerdings bis zu drei Jahre dauern.

Dazu kommen rechtliche Fragen: Dürfen Aufnahmen aus dem Einsatzfahrzeug als Beweismittel verwendet werden? Weiß hat bereits Kontakt mit der Polizei aufgenommen, außerdem läuft eine Umfrage unter 323 Hilfsorganisationen. Der Tenor: Viele würden das System sofort verwenden – wenn sie dürften.