LGL-Mehrheit für Grüne und FDP

Lampertheim. Bei den Juniorwahlen am Lampertheimer Lessing-Gymnasium haben vor allem Grüne und FDP Stimmen auf sich verbuchen können. Das teilte Marcel Jüllich, Lehrer für Politik und Wirtschaft, am Montag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Pädagoge und seine zehnte Klasse hatten vergangene Woche in einem Projekt am LGL die Bundestagswahl im Kreis Bergstraße simuliert. 486 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 und der Oberstufe (Q1 bis Q3) hatten an dem Lampertheimer Gymnasium dafür eine Wahlbenachrichtigung erhalten und wurden so zu dieser Juniorwahl aufgerufen (wir berichteten). Die Wahlbeteiligung lag schließlich bei 87,7 Prozent.

Bei den Zweitstimmen erhielten die Grünen 26 Prozent, die FDP 24 Prozent, die SPD 13 Prozent, die Linke 9 Prozent, die CDU 8 Prozent und die AfD 3 Prozent. Die Sonstigen lagen bei 13 Prozent.

Die Erststimmen der Schülerinnen und Schüler verteilten sich wie folgt: Moritz Müller (Grüne) 25 Prozent, Till Mansmann (FDP) 24 Prozent, Sven Wingerter (SPD) 19 Prozent, Michael Meister (CDU) 16 Prozent, Sascha Bahl (Linke) 10 Prozent, Thomas Fetsch (AfD) 3 Prozent, Kerstin Buchner (Freie Wähler) 1 Prozent und Ina Rodewald (Basis) ebenfalls 1 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Abgegeben wurden 417 Stimmen, drei davon waren ungültig. off