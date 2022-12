LGL lädt zu Konzert ein

Lampertheim. Das Lessing-Gymnasium (LGL) und seine Fachschaft Musik laden zum Weihnachtkonzert am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle ein. Die Beteiligten freuen sich, dass das Konzert in diesem Schuljahr erstmals – nach einer pandemiebedingten Unterbrechung – wieder stattfinden kann. Das Konzert, das eines der großen Europaschulprojekte des LGL bildet, widmet sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig weihnachtlicher Musik von der iberischen Halbinsel. Den letzten Schliff für ihr Repertoire haben sich die jungen Musikerinnen und Musiker des LGL in einer mehrtägigen Probenphase mit ihren Musiklehrerinnen und -lehrern an zwei Wochenenden in der Schule erarbeitet. Rund 200 Mitwirkende freuen sich auf den Besuch von Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrkräften, Familienangehörigen und Lampertheimer Bürgerinnen und Bürgern.

Eintrittskarten können an der Abendkasse erworben werden (Erwachsene zahlen zwei Euro, Jugendliche einen Euro). red