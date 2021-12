Lampertheim. Das zweite Weihnachten mit Corona steht vor der Tür. Viele Lampertheimer Einzelhändler sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie genervt, denn die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Infektion stellt sie vor größere Herausforderungen. Außerdem bedauern sie eine mangelnde Weihnachtsstimmung. Auch wenn bisher kein Rekordumsatz zu verzeichnen gewesen sei, so beklagen sich die Gewerbetreibenden dennoch nicht. Das Weihnachtsgeschäft habe schon im November begonnen.

Einige Kunden scheint die 2G-Regelung schon abzuhalten, durch die Geschäfte zu schlendern, denkt Dirk Bisch. Wer nicht geimpft ist, der gehe wohl weniger auf die Gasse. Am Eingang seines Juwelier- und Optik-Geschäftes wird darauf hingewiesen, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu den Innenräumen haben. Wer beispielsweise nach einer Reparatur eine Uhr abholen möchte, der könne auch mal kurz im Freien bedient werden. Sein Weihnachtsgeschäft habe Anfang November begonnen, sagt der Juwelier. Bei den Kunden gelte Schmuck als schönes Geschenk. Gekauft werde, was sich jeder leisten könne. Einen Shoppingtipp gibt Bisch mit auf den Weg: „Gelbgold und Roségold sind groß im Kommen.“

Soscha Tucker, Inhaberin des Ladens am Dom, freut sich, dass in der Vorweihnachtszeit der Verkauf angezogen hat. Sie hat beobachtet: „Die Leute haben Lust einzukaufen.“ Als Weihnachtsgeschenke werden vor allem Handtaschen, Silberschmuck, Schals, Tücher und Dekoration gekauft, gibt Soscha Tucker an. Bei ihr feiern Handtaschen mit Bügel- und Klickverschluss ihr Comeback. „Die sind stylisch und deshalb super angesagt“, betont die Fachfrau. „Ein Renner ist auch die Zwitscherbox, mit Bewegungssensor und Vogelgesang“, sagt Tucker. Scheinbar lässt das Vogelgezwitscher die Verbraucher, ob im eigenen Heim oder im Büro, in eine stressfreie Welt abtauchen oder sich an den Frühling erinnern. Schließlich ging gerade die letzte Box mit Vogelsound über den Ladentisch.

„Aus Schutz gewähren wir momentan nur drei Personen den Eintritt zum Verkaufsraum“, erklärt Maria Maron. Sie und ihr Ehemann Ivano Maron sind Besitzer des italienischen Feinkostgeschäftes Cavatappi. Als Lebensmittelhändler konnte das Ehepaar ihren Laden während der Corona-Pandemie geöffnet lassen. Ihre Umsatzeinbußen resultierten aus den wegfallenden Veranstaltungen wie das Candlelight-Shopping und daraus, dass beispielsweise in zahlreichen Firmen die Weihnachtsfeiern wegfielen. Jetzt hofft das Ehepaar Maron, dass Firmeninhaber für ihre Mitarbeiter noch die eine oder andere italienische Spezialitäten als Geschenk kaufen. „Präsentkörbe gehen bei uns gut“, sagt die Geschäftsfrau. Ihr Ehemann Ivano erklärt den Kunden die aktuellen Weihnachtsangebote an Winzerweinen, die für jeden Geldbeutel zu haben seien.

Florales zum Fest

„Der Weihnachtsstern ist für mich“, klärt Brigitte Spieß auf. Sie hat im schräg gegenüberliegenden Geschäft bei der Floristin Carmen Schreckenberger die traditionelle weihnachtliche Topfpflanze erworben. Florales Am Dom sei ein schöner Laden, hebt die Kundin hervor. „Wir sind breit aufgestellt, von der Dekoration bis hin zu Blumen und Pflanzen, und hier kann sich der Kunde Weihnachtsstimmung holen“, gibt Schreckenberger zu bedenken. Die Chefin lobt ihre Kundschaft, weil diese sich diszipliniert an die Corona-Regeln halte.

Eine Frau betritt die Bücherkiste in der Kaiserstraße und fragt die Inhaberin Sofia Düring nach einem Vegan-Kochbuch für junge Leute. Es soll Weihnachten unter dem Tannenbaum liegen. Die Werbung habe sich bezahlt gemacht, das Weihnachtsgeschäft sei gut, stellt Düring fest. Die Papierkrise habe manchen Verlagen zu schaffen gemacht. „Wir haben treue Kunden“, freut sich Düring. Über die Geschäftstheke der Bücherkiste seien besonders Kalender, Sachbücher und Biografien gegangen. „Die Literaturkost ist wieder gehaltvoller“, sagt die Inhaberin. Am Anfang der Corona-Pandemie sei vermehrt leichte Lektüre gefragt gewesen. Leider gebe es auch mal Kunden, die wegen der Corona-Maßnahmen hitzig reagierten, sagt Düring.

„Die Konsumenten kommen sehr gerne in unseren Hofladen, um regionale Nahrungsmittel zu kaufen“, erläutert Landfrau Marita Billau. Damit die Kunden auch an den Feiertagen frische Produkte wie Feldsalat auf den Tisch bringen können, öffnet die Landfrau zusätzlich für ihre Kunden am Vormittag des Heiligen Abend.