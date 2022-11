25 Jahre lang hat der Bastelkreis der katholischen Frauengemeinschaft Lampertheim den Adventsbasar geprägt. Fleißige Helferinnen kochten Marmelade, setzten Liköre an und backten Plätzchen. In verschiedenen Techniken wurde weihnachtlicher Raumschmuck hergestellt. Künftig wird es den Adventsbasar der kfd Lampertheim in dieser Form nicht mehr geben. Es fehlt, wie bei vielen anderen Vereinen auch,

...